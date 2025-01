Chi è Fabiola Marino: una promessa importante per l’Italia nel tennis femminile

Nel 2024 l’Italia ha disputato le finali anche della versione junior della Billie Jean King Cup . Un evento, questo, nel quale si sono viste varie possibili stelle del futuro (con qualche capitana che i più appassionati ricorderanno, da Sharon Fichman per il Canada a Katie O’Brien per la Gran Bretagna). L’Italia aveva portato Ilary Pistola, Carla Giambelli e Fabiola Marino, ed è di quest’ultima che andiamo qui a parlare.

Classe 2008, passata dall’Enjoy Sport Club a Roma, nella competizione a squadre ha concluso con un bilancio di 2 vittorie e 4 sconfitte (due delle quali arrivate al super tie-break inserito in luogo del terzo set) in singolare, trovando comunque il modo di lottare molto bene anche in situazioni di difficoltà.

Margini che si sono visti già quest’anno, quando, ancora quindicenne, ha vinto il J60 di Tarragona, in Spagna, riuscendo a cedere un solo set al secondo turno. In generale il suo anno è stato positivo: semifinale al J60 dell’Aja, dove ha perso proprio da Ilary Pistola, e subito dopo ancora in terra olandese, a Hillegom (sconfitta dalla giapponese Yui Komada). Altra finale a novembre al Cairo, sempre a livello J60, mentre per le quote J100 e superiori bisogna attendere.

Attualmente al numero 501 delle classifiche ITF legate al mondo junior femminile, è la terza migliore del suo anno in chiave italiana dietro a Giambelli, che è 222, e Pistola, che è 268 (più giovane di loro è la 2009 Angelica Sara, al numero 160). Una classifica, questa, aggiornata allo scorso 30 dicembre: a breve usciranno le 2006 e si vedrà anche il relativo cambiamento.

Con Carla Giambelli, Marino ha vinto gli Europei Under 16 in doppio. Un torneo, questo, nel quale la seconda si è anche distinta molto bene in singolare, spingendosi fino alla semifinale. Un traguardo frutto anche di un preciso lavoro effettuato proprio nel suo circolo, che sta puntando parecchio tanto su lei quanto su altri giovani in erba, per quello che fondamentalmente è un vivaio di discrete dimensioni.

A Supertennis aveva affidato i suoi obiettivi: “L’obiettivo primario sono gli Slam Junior, per i quali devo scalare ancora tante posizioni in classifica. Più a lungo termine, vorrei giocare i ‘veri’ Major, ma serve tempo e duro lavoro. Il tennis in tv? Devo essere onesta, non ne guardavo molto. Adesso con Sinner passo più tempo a osservare le sue gesta, ma anche le prestazioni delle ragazze. Al di là dello spettacolo, cerco di concentrarmi sui loro movimenti e la tecnica; in queste piccole cose ritrovo i lavori che stiamo facendo in campo, uno sguardo in più alle campionesse è senz’altro d’aiuto“.

Non un tentativo di bruciare subito le tappe, insomma, ma un percorso più ragionato, per gradi, nella speranza di poter trovare nel professionismo uno sbocco (gestito bene, chiaramente).