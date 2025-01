Chi affronterà Jasmine Paolini al prossimo turno: il vero scoglio sarà ai sedicesimi?

Missione compiuta per Jasmine Paolini. La n.4 del mondo ha sconfitto agevolmente la qualificata cinese Wei Sijia (n.117 del ranking) col punteggio di 6-0 6-4, mettendo in mostra un tennis autorevole sul campo della Margaret Court Arena. La nostra portacolori vuol dar seguito allo strepitoso 2024, che l’ha vista scalare in maniera impressionante la classifica, e ora è attesa al confronto con la statunitense Taylor Townsend (n.85 del ranking).

Sulla carta, una sfida alla portata per l’azzurra. La mancina americana è temibile se può giocare ben posizionata con i piedi, ma avendo una struttura fisica piuttosto importante fatica negli spostamenti laterali. Un aspetto che potrebbe considerare Jasmine nel confronto con lei. Ci sono due precedenti ed entrambi sono favorevoli alla tennista toscana, impostasi nel lontano 2017 a Marsiglia e nel 2023 a Firenze. In entrambe le circostanze, però, parliamo di terra rossa come superficie di gioco.

Dando uno sguardo al tabellone, una rivale da tenere in grande considerazione è l’ucraina Elina Svitolina (n.28 del seeding), che giocherà contro la statunitense Caroline Dolehide (n.83 WTA) il secondo turno. Svitolina ha un passato da n.3 del mondo (2017), con due semifinali a Wimbledon e una agli US Open come miglior risultato, e potrebbe incrociare Jasmine nel terzo round.

Tornata a giocare dopo la maternità, non dovrebbe avere lo stesso impatto delle stagioni passate, ma è sempre una tennista di grande livello. Le due non si sono mai incontrate e questo aspetto andrà considerato nell’eventuale preparazione del confronto. Di seguito il possibile percorso dell’azzurra a Melbourne:

IL TABELLONE DI JASMINE PAOLINI AGLI AUSTRALIAN OPEN 2025

1º turno: qualificata/lucky loser

2º turno: Townsend

3º turno: Svitolina [28]

4º turno: Haddad Maia [15]/Boulter [22]

Quarti di finale: Rybakina [6]/Collins [10]/Keys [19]

Semifinale: Swiatek [2]/Navarro [8]

Finale: Sabalenka [1]/Gauff [3]