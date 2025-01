Calendario Mondiali nuoto 2025: orari giorno per giorno, programma, tv

Dal 27 luglio e al 3 agosto i Mondiali di nuoto 2025 a Singapore terranno banco. Nella vasca da 50 metri asiatica si terrà una rassegna iridata che sarà una tappa iniziale di un percorso. In ambito natatorio e non solo si è abituati a ragionare in termini di quadriennio, perché il punto di riferimento sono le Olimpiadi. In questo caso, si pensa ai Giochi di Los Angeles 2028.

Le squadre dei vari Paesi al via cercheranno di portare avanti una programmazione in cui esprimere il meglio in quella circostanza e per questo la valorizzazione del “vivaio” non è mai sbagliato. In questo senso, non c’è da stupirsi che gli Stati Uniti, contrariamente alle loro tradizioni, abbiano mandato ai Mondiali in vasca corta di fine 2024 una squadra abbastanza numerosa allo scopo proprio di dare il via a qualcosa di importante.

L’Italia proverà a fare lo stesso, potendo però contare (si spera) sui suoi assi Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, medagliati a Parigi, nonché su una nouvelle vague in cui un’atleta come Sara Curtis ha dimostrato di possedere un bel potenziale. Si dovrà provare ad arricchire perché “il mondo corre“. Vedremo in questo senso se Benedetta Pilato saprà trovare la tanto sospirata stabilità, mentre stuzzica la prosecuzione dell’avventura ad altissimi livelli di Simona Quadarella.

La competizione mondiale sarà utile per capire lo stato dell’arte e se campioni generazionali, come il francese Leon Marchand, saranno in grado di tracciare nuovi confini nelle specialità in cui sono impegnati. Non resta che godersi lo spettacolo.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO 2025

Domenica 27 luglio

Batterie – Ore 04:00 italiane

200 misti donne

400 stile libero uomini

100 farfalla donne

50 farfalla uomini

400 stile libero donne

100 rana uomini

400 misti uomini

staffetta 4×100 stile libero donne

staffetta 4×100 stile libero uomini

Finali e semifinali – Ore 13:00

400 stile libero uomini – finale

100 farfalla donne – semifinali

50 farfalla uomini – semifinali

400 stile libero donne – finale

100 rana uomini – semifinali

200 misti donne – semifinali

400 misti uomini – finale

staffetta 4×100 stile libero donne – finale

staffetta 4×100 stile libero uomini – finale

Lunedì 28 luglio

Batterie – Ore 04:00 italiane

100 dorso donne

100 dorso uomini

100 rana donne

200 stile libero uomini

1500 stile libero donne

Finali e semifinali – Ore 13:00 italiane

100 rana uomini – finale

100 farfalla donne – finale

100 dorso uomini – semifinali

100 rana donne – semifinali

50 farfalla uomini – finale

100 dorso donne – semifinali

200 stile libero uomini – semifinali

200 misti donne – finale

Martedì 29 luglio

Batterie – Ore 04:00 italiane

50 rana uomini

200 stile libero donne

200 farfalla uomini

800 stile libero uomini

Finali e semifinali – Ore 13:00 italiane

200 stile libero uomini – finale

1500 stile libero donne – finale

50 rana uomini – semifinali

100 dorso donne – finale

100 dorso uomini – finale

200 stile libero donne – semifinali

200 farfalla uomini – semifinali

100 rana donne – finale

Mercoledì 30 luglio

Batterie – Ore 04:00 italiane

50 dorso donne

100 stile libero uomini

200 misti uomini

200 farfalla donne

staffetta 4×100 mista mixed

Finali e semifinali – Ore 13:00 italiane

800 stile libero uomini – finale

200 stile libero donne – finale

100 stile libero uomini – semifinali

50 dorso donne – semifinali

200 farfalla uomini – finale

50 rana uomini – finale

200 farfalla donne – semifinali

200 misti uomini – semifinali

staffetta 4×100 mista mixed – finale

Giovedì 31 luglio

Batterie – Ore 04:00 italiane

100 stile libero donne

200 dorso uomini

200 rana donne

200 rana uomini

staffetta 4×200 stile libero donne

Finali e semifinali – Ore 13:00 italiane

200 farfalla donne – finale

100 stile libero donne – semifinali

100 stile libero uomini – finale

50 dorso donne – finale

200 rana uomini – semifinali

200 misti uomini – finale

200 rana donne – semifinali

200 dorso uomini – semifinali

staffetta 4×200 stile libero donne – finale

Venerdì 1° agosto

Batterie – Ore 04:00 italiane

100 farfalla uomini

200 dorso donne

50 stile libero uomini

50 farfalla donne

staffetta 4×200 stile libero mista

800 stile libero donne

Finali e semifinali – Ore 13:00 italiane

100 stile libero donne – finale

100 farfalla uomini – semifinali

200 dorso donne – semifinali

50 stile libero uomini – semifinali

200 rana donne – finale

200 dorso uomini – finale

50 farfalla donne – semifinali

200 rana uomini – finale

staffetta 4×200 stile libero mista- finale

Sabato 2 agosto

Batterie – Ore 04:00 italiane

50 stile libero donne

50 dorso uomini

50 rana donne

staffetta 4×100 stile libero mixed

1500 stile libero uomini

Finali e semifinali – Ore 13:00 italiane

50 farfalla donne – finale

50 stile libero uomini – finale

50 stile libero donne – semifinali

50 rana donne – semifinali

100 farfalla uomini – finale

200 dorso donne – finale

50 dorso uomini – semifinali

800 stile libero donne – finale

staffetta 4X100 stile libero mixed – finale

Domenica 3 agosto

Batterie – Ore 04:00 italiane

400 misti donne

staffetta 4×100 mista uomini

staffetta 4×100 mista donne

Finali – Ore 13:00 italiane

50 dorso uomini – finale

50 rana donne – finale

1500 stile libero uomini – finale

50 stile libero donne – finale

400 misti donne – finale

staffetta 4×100 mista uomini – finale

staffetta 4×100 mista donne – finale

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO 2025: COME SEGUIRLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport