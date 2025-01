Calendario Australian Open 2025: gli orari dal 1° turno alla finale, programma, tv

Il primo Slam della stagione 2025 del tennis saranno gli Australian Open: il momento clou della stagione sul cemento scatterà domenica 12 gennaio con l’inizio dei tabelloni principali. Dopo due settimane di aspre battaglie, la finale femminile si disputerà sabato 25, mentre domenica 26 ci sarà l’ultimo atto maschile.

Tutti gli Australian Open 2025 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’intero torneo di Melbourne. Di seguito il calendario completo degli Australian Open 2025 dai primi turni alle finali.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2025

Lunedì 6 gennaio

1° turno qualificazioni singolare maschile e femminile (sessione alle 00.00) – eurosport.it e discovery+

Martedì 7 gennaio

1° turno qualificazioni singolare maschile e femminile (sessione alle 00.00) – eurosport.it e discovery+

Mercoledì 8 gennaio

2° turno qualificazioni singolare maschile e femminile (sessione alle 00.00) – eurosport.it e discovery+

Giovedì 9 gennaio

3° turno qualificazioni singolare maschile e femminile (sessione alle 00.00) – eurosport.it e discovery+

Venerdì 10 gennaio

Riposo

Sabato 11 gennaio

Riposo

Domenica 12 gennaio

1° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 08.30) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, eurosport.it e discovery+

Lunedì 13 gennaio

1° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 08.30) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, eurosport.it e discovery+

Martedì 14 gennaio

1° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, eurosport.it e discovery+

Mercoledì 15 gennaio

2° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, eurosport.it e discovery+

Giovedì 16 gennaio

2° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, eurosport.it e discovery+

Venerdì 17 gennaio

3° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, eurosport.it e discovery+

Sabato 18 gennaio

3° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, eurosport.it e discovery+

Domenica 19 gennaio

Ottavi singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, eurosport.it e discovery+

Lunedì 20 gennaio

Ottavi singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, eurosport.it e discovery+

Martedì 21 gennaio

Quarti singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, eurosport.it e discovery+

Mercoledì 22 gennaio

Quarti singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.30) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, eurosport.it e discovery+

Giovedì 23 gennaio

Semifinali singolare femminile (sessione alle 09.30) – Eurosport 1 HD, eurosport.it e discovery+

Venerdì 24 gennaio

Semifinali singolare maschile (non prima delle 04.30 ed alle 09.30) – Eurosport 1 HD, eurosport.it e discovery+

Sabato 25 gennaio

Finale singolare femminile (alle 09.30) – Eurosport 1 HD, eurosport.it e discovery+

Domenica 26 gennaio

Finale singolare maschile (alle 09.30) – Eurosport 1 HD, eurosport.it e discovery+

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2025 : DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.