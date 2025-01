Bob, i convocati dell’Italia per St. Moritz: Patrick Baumgartner torna all’assalto del podio

La Coppa del Mondo 2024-2025 di bob si trasferisce dalla Germania alla Svizzera in vista del quarto appuntamento della stagione, in programma a St. Moritz da sabato 11 a domenica 12 gennaio. Secondo weekend consecutivo di gara per il circuito maggiore, in un mese di gennaio particolarmente intenso che prevede quattro tappe di seguito.

L’Italia cercherà di recitare un ruolo da protagonista sulla pista elvetica, dopo aver sfiorato il podio (quarto posto a 3 centesimi dalla top3) domenica scorsa a Winterberg nel bob a 4. Patrick Baumgartner ci riproverà questo fine settimana sia nel bob a 2 che nel bob a 4, anche se la concorrenza è sempre agguerrita e non consente il minimo errore per restare nelle posizioni di vertice.

Oltre a Baumgartner, il direttore tecnico azzurro Maurizio Oioli ha convocato per la trasferta svizzera anche Robert Mircea, Riccardo Ragazzi, Mattia Variola, Eric Fantazzini, Fabio Batti, Lorenzo Bilotti, Nicholas Artuso, Alex Verginer e Alex Pagnini. Italia ancora assente dunque nel settore femminile, che prevede lo svolgimento delle prove di monobob e bob a 2.