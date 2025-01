Biohacking e Sport: i nuovi macchinari per Recovery Room per il recupero muscolare post allenamento e post gara

Il settore del benessere e dello sport sta vivendo una trasformazione importante grazie all’introduzione di tecnologie avanzate di Biohacking che entrano nelle “Recovery Room”, gli spazi dedicati al recupero psico-fisico.

Queste strumentazioni moderne e validate dalla scienza stanno creando nuove opportunità di business nel mercato B2B, in particolare nel segmento di apparecchiature per il recupero sportivo e atletico, permettendo di adottare un approccio di recovery con strategie non invasive e supportate da evidenze scientifiche.

Ozone, brand della Signature Health Italy, offre un programma di inserimento di questi nuovi macchinari per Recovery Room, tecnologie avanzate per aziende operanti nel settore wellness e sportivo.

Chi è Ozone

Ozone è fornitore ufficiale di macchinari AD alta tecnologia che stanno rivoluzionato il concetto di Biohacking validato dalla scienza nel settore wellness e sportivo. Hocatt e HU=GO sono apparecchiature sofisticate che combinano scienza, natura e tecnologia, per risultati rapidi con trattamenti non invasivi. Il programma rivolto alle aziende del settore mira a rendere competitivi gli operatori che vogliano sfruttare le nuove tendenze di mercato.

L’evoluzione del mercato del recupero sportivo

Il recupero post-allenamento e post-gara sta diventando sempre più rilevante nelle strategie di preparazione atletica. Questa tendenza sta generando una crescente domanda di soluzioni tecnologiche avanzate da parte di centri benessere, SPA, centri sportivi e palestre di alto livello.

Questi operatori, infatti, stanno investendo in spazi dedicati, le cosiddette “Recovery Room”, equipaggiati con tecnologie e macchinari di biohacking di ultima generazione per la preparazione atletica, fondamentale tanto quanto il carico di lavoro (volume e intensità dell’allenamento).

A questo proposito, si assiste alla sempre maggiore ricerca delle soluzioni migliori per progetti centri benessere che sappiano integrare i nuovi dispositivi in un ambiente adatto. Ma la cosa bella è che per far posto alle nuove apparecchiature per il recupero sportivo non c’è bisogno di grande spazio o di grandi “manovre”.

L’intelligenza dei meccanismi evoluti, che regola il funzionamento di questi nuovi macchinari di Biohacking, è tale che – come si sente spesso dire in tanti ambiti – “less is more”. Concentrarsi sull’essenziale, evitando il superfluo, si ottengono risultati più efficaci.

Biohacking per il recupero sportivo

Uno degli aspetti fondamentali del Biohacking applicato allo sport – ovvero l’ottimizzazione biologica attraverso interventi mirati sullo stile di vita, la nutrizione e l’integrazione – è il recupero, un processo essenziale per migliorare le prestazioni, prevenire infortuni e promuovere il benessere generale.

Il recupero sportivo è fondamentale per sostenere i ritmi di gare e allenamenti e per migliorare progressivamente le proprie prestazioni. Senza una fase di recupero dopo uno sforzo intenso, il fisico non riesce ad adattarsi agli stimoli dell’allenamento, con il rischio di subire gli effetti del sovrallenamento con i conseguenti cali di rendimento e infortuni.

Il recupero sportivo si riferisce a tutte quelle strategie volte a ripristinare l’omeostasi fisiologica dopo un allenamento o una gara che hanno richiesto un impegno fisico molto intenso, consentendo all’organismo di adattarsi allo stress subito e tornare più forte di prima. Questo processo coinvolge diversi sistemi: muscolo-scheletrico, nervoso, endocrino e immunitario.

Un recupero ottimale è fondamentale perché permette di:

ridurre sintomi postumi quali affaticamento, infiammazione e dolore muscolare (DOMS)

reintegrare le riserve energetiche

riparare i micro-traumi

ripristinare l’equilibrio ormonale

rafforzare il sistema immunitario

migliorare circolazione

eliminare le tossine

ottimizzare l’adattamento neuromuscolare.

Recovery Room: lo spazio wellness dedicato alla rigenerazione cellulare e al recupero sportivo

La Recovery Room concentra le più attuali tecnologie e macchinari con i trattamenti che aiutano lo sportivo a recuperare fisicamente e psicologicamente, agendo su due fronti:

→ ossigenando i tessuti

→ rigenerando le cellule del corpo per contrastare i DOMS.

Ma questi processi, grazie alle evoluzioni della scienza e della tecnologia, possono avvenire in tempi molto più rapidi di quelli tradizionali, integrando i trattamenti nelle sedute di allenamento, monitorando costantemente lo stato di forma psicofisica dell’atleta.

Le strategie di Biohacking possono intervenire accanto ad altre strategie o quando gli allenamenti diventano troppo intensi e ravvicinati senza concedere il giusto riposo; quando si fanno sentire forti le pressioni agonistiche e quelle relative a viaggi e spostamenti frequenti; l’ansia e lo stress emotivo per le aspettative elevate o per la scarsa qualità del riposo e del sonno notturno.



Tutto questo è causa di pesanti sintomi legati allo stress sportivo che si fanno sentire manifestandosi attraverso l’affaticamento cronico, il calo delle prestazioni, i disturbi del sonno, i problemi di umore e la gestione delle emozioni, il rischio maggiore di infortuni.

Recovery Room: un nuovo segmento di mercato

Proprio per la sua portata rivoluzionaria, la Recovery Room rappresenta una frontiera innovativa nel settore wellness e sportivo perché offre opportunità di business con tecnologie di Biohacking per aziende che operano nel settore wellness e sportivo, per fornitori di soluzioni tecnologiche integrate, consulenti per implementazione e gestione di questi nuovi spazi dedicati.

Questo nuovo segmento di mercato richiede soluzioni validate scientificamente e orientate al benessere psicofisico, con particolare attenzione all’ambito sportivo e atletico.

Due dei dispositivi di Biohacking più attuali in questo settore sono HOCATT e HU=GO, di cui Ozone è fornitore ufficiale. Queste tecnologie per il recupero muscolare sfruttano rispettivamente l’ozono e i campi elettromagnetici pulsati, per ottimizzare la rigenerazione post-sforzo, accelerando la rigenerazione cellulare, riducendo l’infiammazione e migliorando le prestazioni complessive degli atleti.

Macchinari per Recovery Room: Hocatt, la cabina bio sauna all’ozono per l’ossigenazione tissutale

Per contrastare gli effetti collaterali dello sforzo fisico e mentale in modo del tutto naturale, permettendo un recupero muscolare più rapido ed efficace, studi ed evidenze scientifiche hanno dimostrato l’efficacia dell’ozono combinato ad altri elementi naturali assorbiti per via transdermica (attraverso vapore assorbito dalla pelle).



L’effetto di questa miscela, che agisce attraverso le 10 funzionalità del macchinario Hocatt, è quello di

migliorare la circolazione

ossigenare il sangue e i tessuti infiammati

attivare i meccanismi di protezione antiossidante contro i radicali liberi

ridurre dolore e infiammazione grazie all’azione antidolorifica e antinfiammatoria dell’ozono

favorire il rilassamento muscolare.

Macchinari per Recovery Room: Campi Elettromagnetici Pulsati per eliminare i DOMS

I DOMS (Delayed Onset Muscle Soreness) sono i dolori muscolari post-allenamento e post gara causati dalle micro-lesioni del tessuto muscolare e connettivo.

Per superare al meglio questa condizione, la nuova metodologia in campo sportivo utilizza i Campi Elettromagnetici Pulsati (CEMP) per un massaggio profondo che stimola la produzione di ATP e aiuta a eliminare le tossine.

La terapia con i CEMP viene erogata dal macchinario HU=GO in una seduta di soli 12 minuti che aiuta a ottenere questi benefici:

accelerare il recupero muscolare

ridurre dolore e infiammazione

stimolare la rigenerazione dei tessuti

aumentare la produzione di ATP

migliorare la circolazione

stimolare il sistema immunitario

contrastare lo stress ossidativo.

Opportunità di business nel settore B2B con i programmi di inserimento di Ozone, brand della Signature Health Italy

Ozone, marchio di punta di Signature Health Italy, offre programmi di inserimento completi per entrare nel mercato B2B delle tecnologie avanzate per il recupero atletico. Questi programmi sono progettati per fornire ai partner commerciali tutti gli strumenti necessari per sfruttare al meglio le crescenti opportunità nel settore del biohacking e del recupero sportivo. Attraverso un approccio integrato, Ozone supporta i suoi partner in ogni fase, dalla fornitura di attrezzature all’implementazione di soluzioni complete per aziende, garantendo un vantaggio competitivo in un mercato che sta crescendo rapidamente.