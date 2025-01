Biathlon, Jeanmonnot vince l’individuale di Ruhpolding davanti a Preuss. Flop azzurro

Lou Jeanmonnot si conferma in un ottimo periodo di forma e vince la 15 km femminile di Ruhpolding, valevole per la quinta tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon. Quarto successo stagionale per la francese, che bissa così il trionfo di sabato scorso nell’inseguimento di Oberhof e raggiunge quota 8 affermazioni individuali in carriera nel circuito maggiore.

Jeanmonnot ha sfoderato una prestazione eccezionale sulle nevi bavaresi in un format che esalta sicuramente le sue caratteristiche, realizzando il terzo miglior tempo sugli sci e trovando il 20/20 al poligono. La 26enne transalpina si è imposta con un vantaggio di 35″7 sulla padrona di casa tedesca e pettorale giallo Franziska Preuss (1 solo errore al tiro), brava a limitare i danni perdendo solo 15 punti dalla sua prima inseguitrice in classifica generale e restando dunque a +101 su Jeanmonnot.

Terza posizione a 43″1 dalla testa per la svizzera Amy Baserga (perfetta al tiro), al primo podio individuale della carriera in Coppa del Mondo, che ha preceduto la francese Oceane Michelon (quarta a 1’17″3 con 1 errore) e la svedese Johanna Skottheim (quinta a 1’24″8 con nessun bersaglio mancato). Da segnalare in ottica Sfera di Cristallo il settimo posto di Elvira Oeberg a 1’30″1 nonostante due minuti di penalità (18/20 al poligono).

Gara da dimenticare per l’Italia, che piazza una sola atleta in zona punti con il discreto 26° posto di Samuela Comola a 3’49″2 con il 19/20 al tiro. Fallose al poligono le altre azzurre: 42ma Rebecca Passler a 4’44″5 con 3 errori, 47ma Dorothea Wierer a 4’59″0 con 4 errori, 49ma Martina Trabucchi a 5’01″1 con 3 errori, 57ma Michela Carrara a 5’19″3 con 4 errori e 69ma Hannah Auchentaller a 6’09″6 con 3 bersagli mancati.