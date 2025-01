Biathlon, Italia spuntata e acciaccata a Oberhof: troppi errori al poligono

Prima tappa del 2025 nel massimo circuito internazionale del biathlon andata in archivio. A Oberhof (Germania) ci si chiedeva che Italia sarebbe stata e alla fine la risposta è stata la seguente: “Quasi inesistente”. I presagi erano stati già foschi quando giorni prima Lisa Vittozzi aveva dichiarato che per lei la stagione agonistica si fosse già chiusa. Il problema alla schiena, frutto di un incidente in allenamento nella pre-season, non era stato assorbito completamente. E quindi, si lavorerà per tornare al top in vista di quel che sarà a Milano Cortina 2026.

Nel borgo situato nella Selva di Turingia, a rappresentare tradizione e storia nella disciplina, erano note le difficoltà nel pacchetto “percorso-poligono”. A complicare il tutto anche condizioni meteorologiche che specialmente nella Sprint femminile hanno dato adito a un andamento folle. Premesso questo, sia a livello femminile che maschile vi sono stati problemi nella precisione al poligono e i risultati non sono stati soddisfacenti.

Con l’unica vera eccezione di Michela Carrara che ha mostrato una buona consistenza grazie a due top-20 nella gara dei due poligoni e nell’inseguimento, per il resto è il caso di parlare di polveri bagnate. In merito a Dorothea Wierer, la campionessa altoatesina fatica a trovare il bersaglio con continuità nel tiro in piedi e questo ha affossato le proprie ambizioni, specialmente nell’amato format della pursuit.

Tra gli uomini le criticità legata alle sessioni al poligono si fanno ancora più evidenti. Si sperava, in particolare, che Tommaso Giacomel riuscisse un po’ a ridestarsi dal proprio torpore, ma i riscontri sono stati molto lontani dalle aspettative: 39° nella Sprint (1+3) e 36° nell’inseguimento (1+1+2+3). A conti fatti è stato l’esperto Lukas Hofer il migliore tra gli uomini in casa Italia, ma decisamente lontano dal vertice: 26° nella Sprint (0+2) e 26° nell’inseguimento (0+1+1+2).

Piovuto sul bagnato, se si pensa anche al virus intestinale che ha mandato ko alcuni membri della squadra tricolore, costringendo i selezionatori a cambiare le formazioni nella single mixed e nella staffetta mista. Si confida che in vista del prossimo appuntamento a Ruhpolding (Germania) il rendimento possa salire sensibilmente.