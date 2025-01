Biathlon, i convocati dell’Italia per Anterselva: Giacomel e Wierer guidano gli azzurri

La Coppa del Mondo di biathlon farà tappa ad Anterselva da giovedì 23 a domenica 26 gennaio. Il massimo circuito internazionale itinerante sbarca in Italia, nella località che tra poco più di un anno ospiterà le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per quanto riguarda questa disciplina. L’appuntamento in terra altoatesina sarà l’ultimo prima dei Mondiali, in calendario a Lenzerheide (Svizzera) dal 12 al 23 febbraio.

Il programma prevede sprint, inseguimento e le staffette di genere. L’Italia ha tutte le carte in regola per essere protagonista nelle prove casalinghe, a cui parteciperanno undici azzurri (cinque uomini e sei donne). A guidare il contingente sarà Tommaso Giacomel, reduce dalla sua prima vittoria in Coppa del Mondo: domenica pomeriggio si è imposto nella mass start di Ruhpolding e ora spera di proseguire sulla stessa lunghezza d’onda dall’alto di una condizione di forma che fa ben sperare.

Dorothea Wierer gareggerà in casa e spera in un ruggito nella località più amata. Lisa Vittozzi ha chiuso in anticipo una stagione mai iniziata, la formazione femminile sarà completata da Hannah Auchentaller, Rebecca Passler, Samuela Comola, Michela Carrara e Martina Trabucchi. Tra gli uomini, invece, saranno presenti il veterano Lukas Hofer, il promettente Didier Bionaz, Elia Zeni e Daniele Cappellari.

CONVOCATI ITALIA COPPA DEL MONDO BIATHLON AD ANTERSELVA

UOMINI: Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Didier Bionaz, Elia Zeni, Daniele Cappellari.

DONNE: Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Rebecca Passler, Samuela Comola, Michela Carrara, Martina Trabucchi.