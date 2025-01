Berrettini, manca qualcosa nei punti salienti. Sonego rinato, Musetti maturo, Sinner deve carburare

Quattro italiani si qualificano per il terzo turno degli Australian Open: al maschile ci sono Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Jannik Sinner, al femminile c’è Jasmine Paolini. Una giornata nel complesso positiva per i colori azzurri che ha visto le eliminazioni di Matteo Berrettini e Lucia Bronzetti, ma che porta comunque un buon contingente a ridosso della seconda settimana.

Il principale rimpianto è l’eliminazione di Matteo Berrettini nel match contro Holger Rune: il romano ancora non è tornato quello dei giorni migliori nei punti decisivi. Se il gioco sembra tornato a certi livelli, lo stesso non si può dire della freddezza e del killer instinct nei momenti importanti. Tanti sono i rimpianti che si porta dietro il match di oggi: due set point sprecati nel primo set, altri due nel quarto set e un vantaggio di 5-2 dilapidato nel tiebreak finale. Occasioni che si sono fatte sentire nell’economia dell’incontro.

L’impresa del giorno è stata quella di Lorenzo Sonego che ha battuto Joao Fonseca in un match che era attesissimo: il torinese si è esaltato nella lotta e nell’atmosfera infuocata che c’era intorno al brasiliano, ha tirato fuori il meglio del suo tennis e si è preso un successo dal valore enorme. Valore che è dato da un tabellone che gli presenta un’opportunità: ora ci sarà Fabian Marozsan. Un avversario sicuramente difficile, ma non impossibile per un terzo turno Slam.

Ha mostrato grande maturità anche Lorenzo Musetti nel gestire le intemperanze e le incostanze di un Denis Shapovalov mai veramente giocatore, ma ancora infantile per l’atteggiamento in campo. Servirà grande pazienza e focalizzazione nei punti decisivi anche nel prossimo incontro contro Ben Shelton in un incontro che si preannuncia tirato ed equilibrato.

Infine Jannik Sinner, che è partito male, ma ha rimontato senza troppe difficoltà contro l’ottimo australiano Tristan Schoolkate. Ancora il suo gioco presenta dei punti migliorabili con il passare dei match: la seconda di servizio può crescere, così come la percentuale di prime in campo. La sensazione è che alcuni di questi dettagli possano essere messi a punto nel match contro Marcos Giron che può metterlo in ritmo, viste le sue caratteristiche.