Basket, la Virtus Bologna lotta ma cede allo Zalgiris Kaunas in Eurolega. Non bastano i 18 punti di Cordinier

La Virtus Bologna esce sconfitta dalla trasferta lituana in Eurolega! Le V-nere cedono allo Zalgiris Kaunas di coach Andrea Trinchieri per 77-68 nella ventunesima giornata, pagando un primo quarto decisamente negativo da 25-13 salvo riuscire a rimontare nei 10′ decisivi dove però i padroni di casa hanno mantenuto i nervi saldi respingendo gli assalti bianconeri. Sylvain Francisco trascina i suoi con 20 punti al pari di Edgaras Ulanovas (16 punti), con Isaia Cordinier che mette a referto 18 punti ma non bastano alla squadra di coach Dusko Ivanovic ad evitare quindicesimo ko stagionale.

Lo Zalgiris esce benissimo dai blocchi con un break di 8-0, con la Virtus che si sblocca con Grazulis (8-2) dopo più di due minuti. Ulanovas brucia la retina dall’arco per il +11 (13-2), con i bolognesi che non riescono a sfondare il muro lituano. Diouf e Akele provano a scuotere i compagni (17-8), ma Sylvain Francisco è perfetto dalla distanza (20-8). Ancora Ulanovas da tre per il +14 (25-11), con un piazzato di ‘Momo’ Diouf che limita parzialmente i danni per la Virtus alla prima sirena (25-13).

Secondo quarto che si apre con due bombe consecutive di Lonnie Walker IV che fanno esplodere la Zalgirio Arena (31-13). Matt Morgan ed Isaia Cordinier cercano di caricare la squadra emiliana (33-18), con il francese che chiude il 2+1 per risalire parzialmente la china (33-21). Pajola da tre punti ed ancora Cordinier da due tengono a galla la Virtus (38-28), con Shengelia dal pitturato e il 2/2 di Cordinier dalla lunetta che riportano Bologna sotto la doppia cifra di svantaggio all’intervallo lungo (41-32).

Sylvain Francisco apre le marcature della ripresa con una segnatura pesante (44-32), con Alessandro Pajola che risponde alla stessa maniera per il -7 (44-37). Francisco e Butkevicius riportano lo Zalgiris sopra i dieci punti di margine (52-40), con Isaia Cordinier che segna subendo il fallo per il -9 (52-43). La guardia transalpina aggiorna il bottino personale a quota 14 punti e tiene la Virtus in scia (55-47), con Tornike Shengelia che appoggia per il -9 a meno di due minuti dalla terza sirena. Smailagic emula i compagni dalla distanza (61-49), con i liberi di Matt Morgan che valgono il 61-51 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Break di 5-0 delle V-nere firmato Morgan-Grazulis per il -5 (61-56) nel quarto conclusivo: la Virtus non vuole mollare, ma Sylvain Francisco è una sentenza da tre (64-56). Shengelia a cronometro fermo e due punti di Cordinier riportano a contatto Bologna (64-60), ma Ulanovas ristabilisce due possessi pieni di vantaggio per lo Zalgiris (70-64) quando si entra nei minuti decisivi. Ancora Cordinier (18 punti per lui) e -4 Virtus (70-66), con coach Andrea Trinchieri che deve chiamare subito time-out. Grazulis non molla per i bianconeri (72-68), ma Francisco dà il +6 allo Zalgiris (74-68): coach Ivanovic ferma tutto, ma i lituani non tremano nel finale e si aggiudicano la sfida odierna col punteggio di 77-68.