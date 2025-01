Australian Open, risultati tabellone maschile 15 gennaio: Alcaraz e Zverev avanti in carrozza, Djokovic lascia per strada un set. Ruud capitola con Mensik

La parte bassa del tabellone maschile degli Australian Open si è consumata quest’oggi nonostante la giornata condizionata dalla pioggia. Sedici le partite di secondo turno, con Novak Djokovic e Carlos Alcaraz che continuano ad avanzare spediti ed in rotta di collisione l’uno contro l’altro.

Per lo spagnolo è una passeggiata di salute con Yoshihito Nishioka, il giapponese fa praticamente lo sparring partner per due set mentre nel terzo prova a dare il possibile ma non spingendosi oltre un 6-4, la condizione del numero 3 al mondo appare sempre più in crescita e avrà avanti a sorpresa il portoghese Nuno Borges, che ha lasciato poco e niente al padrone di casa Jordan Thompson. Qualche incertezza in più per Nole, che deve giocare fino al quarto set per mandare ko l’altro lusitano Jaime Faria non apparendo ancora al meglio.

Il serbo andrà in collisione con Tomas Machac, che ha avuto la meglio su Reilly Opelka dopo una battaglia durata cinque set e tre ore e mezza, allo statunitense non sono bastati 40 aces, ma nonostante il ko il bicchiere è mezzo pieno, il livello è ormai tornato tale da tornare nelle posizioni migliori di classifica. Tornando al vincitore, capace di notevoli exploit (chiedere ad Alcaraz), in Repubblica Ceca si esulta però per Jakub Mensik, che ha firmato il grande upset di giornata superando in quattro set Casper Ruud: casca così la sesta testa di serie e l’esteuropeo, che emula Fonseca battendo un top 10 prima dei 19 anni, fa anche un favore ad Alexander Zverev, che supera comodamente Pedro Martinez ed affronterà il britannico Jacob Fearnley, il giustiziere di Nick Kyrgios al primo turno. E a proposito di upset, si aggiunge al gruppetto anche Alejandro Davidovich Fokina con una incredibile rimonta su Felix Auger-Aliassime, che non conferma dunque le buone sensazioni di Adelaide.

Tripletta ceca che viene completata da Jiri Lehecka, che approfitta del ritiro di Hugo Gaston e raggiunge Benjamin Bonzi, che aveva battuto Francesco Passaro in mattinata. Avanza anche Jack Draper, che deve sudare le proverbiali sette camicie per sorridere contro Thanasi Kokkinaikis recuperando due volte uno svantaggio di un set e zittendo il pubblico australiano dopo una guerra di oltre quattro ore e mezza; per lui non ci sarà Sebastian Korda, che è capitolato con l’altro australiano Aleksander Vukic in una sfida dai più volti. In chiusura invece teme un po’ Tommy Paul, ma dopo aver perso il primo set, lascia pochissimo a Kei Nishikori.

AUSTRALIAN OPEN 2025, RISULTATI TABELLONE MASCHILE 15 GENNAIO

T. Machac b. R. Opelka 3-6 7-6 6-7 7-6 6-4

J. Lehecka b. H. Gaston 6-3 3-1 RIT.

C. Alcaraz b. Y. Nishioka 6-0 6-1 6-4

B. Bonzi b. F. Passaro 6-2 6-4 3-6 6-4

N. Borges b. J. Thompson 6-3 6-2 6-4

R. Carballes Baena b. J. Duckworth 6-4 6-2 7-5

N. Djokovic b. J. Faria 6-1 6-7 6-3 6-2

A. Fils b. Q. Halys 6-2 4-6 7-6 7-5

A. Vukic b. S. Korda 6-4 3-6 2-6 6-3 7-5

J. Fearnley b. A. Cazaux 3-6 7-5 6-2 6-3

J. Mensik b. C. Ruud 6-2 3-6 6-1 6-4

J. Draper b. T. Kokkinakis 6-7 6-3 3-6 7-5 6-3

U. Humbert b. H. Habib 6-3 6-4 6-4

A. Zverev b. P. Martinez 6-1 6-4 6-1

T. Paul b. K. Nishikori 6-7 6-0 6-3 6-1

A. Davidovich Fokina b. F. Auger-Aliassime 6-7 6-7 6-4 6-1 6-3