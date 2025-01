Australian Open Opening Week, Carlos Alcaraz vince l’esibizione con Popyrin

Carlos Alcaraz corregge l’incidente di percorso dell’Australian Open Opening Week. Il numero 3 del mondo mette da parte la sconfitta con Alex de Minaur e si riscatta, portandosi a casa la vittoria contro Alexei Popyrin nella seconda partita di esibizione che fa da apripista al primo Slam dell’anno.

Un 6-3 6-4 gestito abbastanza comodamente dall’iberico, che ci ha messo poco per prendere le misure del campione 2024 a Montreal, tanto da prendersi già nelle prime battute il break che viene portato avanti fino al termine della prima frazione, anzi raddoppiando il margine nel nono gioco e permettendosi così il lusso di aprire al servizio.

Un po’ più combattuto il secondo set, in cui Popyrin riesce a togliersi da dosso un po’ della pressione del grande palcoscenico e riesce a recuperare il break subito, dando vita anche ad alcuni momenti palpitanti. Uno scambio nel nono gioco in cui Carlitos lo attira a rete per poi trafiggerlo con il passante è emblematico; nel game successivo Alcaraz strappa servizio e partita all’avversario, lanciando un segnale: quello con De Minaur è stato solo un incidente di percorso.

Inizia così dunque il cammino del numero 3 del mondo verso gli Australian Open, torneo a cui manca dal 2022. Sarà in rotta di collisione con Novak Djokovic ai quarti, ma tutti si aspettano il ‘Sinneraz’ per la prima volta in finale di uno Slam. E potrebbe essere la volta buona.