Australian Open, Lucrezia Stefanini e Giorgia Pedone estromesse al primo turno delle qualificazioni

Due italiane erano impegnate nel primo turno di qualificazione dell’Australian Open e due italiane sono state eliminate. Niente da fare per Lucrezia Stefanini e Giorgia Pedone che non sono riuscite a farsi strada nel tabellone cadetto del primo Slam della stagione.

La tennista toscana ha lottato, ma ha ceduto alla spagnola Leyre Romero Gormaz: finisce 6-3 3-6 6-4 in favore della tennista iberica in due ore e dieci minuti di gioco. L’azzurra sicuramente ai blocchi partiva favorita, ma ha commesso troppi errori e ha ricevuto assistenza dal servizio solo a tratti. Nel primo parziale ha perso quattro volte la battuta, è cresciuta nel secondo, mentre nel terzo è subito andata sotto e non è riuscita a recuperare il break di ritardo neanche con le due palle break avute a disposizione nel decimo gioco.

Non ce l’ha fatta neanche Giorgia Pedone: la classe 2004 palermitana era al debutto assoluto nelle qualificazioni di un Major dopo un grandissimo 2024 ed è stata travolta dall’esperta rumena Miriam Bianca Bulgaru con lo score di 6-2 6-3. Un po’ di emozione e di inesperienza per l’azzurra che in questo 2025, essendo in top 200, potrà confrontarsi più spesso con questi palcoscenici.

Domani sono altre due le italiane che scenderanno in campo: Sara Errani sfiderà la promettente 17enne russa Alina Korneeva in un match in cui è sfavorita, mentre Nuria Brancaccio troverà la tedesca Tamara Korpatsch in un incontro che si preannuncia equilibrato.