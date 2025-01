Australian Open, la seconda giornata del tabellone femminile: debuttano Gauff e Swiatek, match difficili per Cocciaretto e Bronzetti

L’Australian Open ha preso il via. La strada verso il trofeo è appena cominciata: oggi si completa il discorso del primo turno con due azzurre impegnate sullo stesso campo, la Kia Arena, e in due partite in cui si fa fatica a vederle favorite. Aprirà Elisabetta Cocciaretto con Diana Shnaider, che ha chiuso in maniera fortissima il 2024 e tenta l’assalto alla top 10; subito dopo per Lucia Bronzetti c’è lo scoglio Viktoria Azarenka, giocatrice nell’autunno della carriera ma che può ancora dire la sua per la seconda settimana: per la romagnola poteva andare meglio.

Il campo centrale lascia spazio in apertura a una delle grandi favorite del torneo, Coco Gauff. La statunitense ha ben impressionato alla United Cup, proseguendo sulla strada di quanto fatto vedere nel finale del 2024 con il successo alle Finals, ma ha un debutto più insidioso del previsto con Sofia Kenin, ormai lontana dall’essere quella giocatrice che vinse su questi campi cinque anni fa, ma che rimane sempre uno scoglio da non sottovalutare.

Iga Swiatek è invece dirottata sulla John Cain Arena; debutto da tenere d’occhio con Katarina Siniakova, giocatrice che quando è in palla può dare fastidio. Ma la polacca, dopo aver messo da parte la positività all’antidoping, vuole tornare in scia a Sabalenka e sferrare nuovamente l’attacco al numero 1 al mondo. Tornando al centrale, la chiusura è per una partita ‘di altri tempo’, seppur è un po’ triste definirla in questo modo: da un lato Naomi Osaka, che dovrebbe aver messo da parte i problemi fisici che l’hanno frenata nella finale dell’ASB Classic, dall’altra Caroline Garcia, una che se gira può far male a parecchie avversarie.

Tra le altre teste di serie impegnate figura Danielle Collins, finalista nel 2022, che se la vedrà con la qualificata Darija Snigur, mentre per Jessica Pegula, numero 7 delle classifiche mondiali, c’è la spensierata Maya Joint, reduce dalla semifinale di Hobart. Match da tenere sotto osservazione alla 1573 arena: Jelena Ostapenko è in una sfida a leggero rischio upset con la svizzera Belinda Bencic, mentre subito dopo vedremo in quali condizioni sarà Ons Jabeur, che inizia la sua lotta per tornare ai vertici con Anhelina Kalinina.