Australian Open, Heliovaara e Patten sono in finale con Bolelli e Vavassori: Krawietz/Puetz battuti al terzo

Saranno Harri Heliovaara ed Henry Patten gli avversari di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nella finale di doppio dell’Australian Open. La coppia finnico-britannica, numero 6 del seeding, conquista la loro seconda finale Slam in carriera dopo quella vinta nell’ultimo Wimbledon: superati i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz con il punteggio di 6-4 3-6 7-6, mandando a casa quelli che per molti apparivano i favoriti della competizione visto il recente successo alle Finals di Torino. Sarà una rivincita per Andrea e Simone, che affrontarono e persero con i due nel primo turno di Wimbledon.

Il primo set vede subito il punto di svolta a favore del britannico e del finlandese: alla prima palla break ottenuta nel terzo gioco Heliovaara si inventa una gran risposta di rovescio incrociato sulla seconda avversaria ed è subito fuga, con i due bravi a non concedere poi niente nei propri turni di battuta incamerando la prima frazione.

Anche il secondo set si snoda attraverso un unico game, questa volta il quarto: prima Krawietz con una grande parata sotto rete si procura la prima palla break della partita, concretizzata poi da una risposta laser di Puetz. Arriva la fuga sul 3-1 prima e 4-1 poi, con i due tedeschi che non lasciano spiragli per ricucire mandando la contesa al terzo.

Dove si prosegue appaiati, seppur le occasioni non mancano: Krawietz cancella con un ace la palla del 2-0, mentre dopo la coppia finnico-britannica è chiamata a sopravvivere dallo 0-40, due servizi vincenti di Heliovaara e il colpo a rete di Patten rimettono le cose a posto. Le emozioni non mancano nel tiebreak decisivo: la coppia tedesca ha due volte la chance per allungare, trovando sempre l’opposizione degli avversari e si gira sul 6 pari.

E dopo due opportunità per i tedeschi, è Heliovaara a firmare il punto decisivo con una graziosa volée sotto rete che vale il 7-8 con il servizio: servizio vincente del britannico e smash del finlandese per chiudere la partita.

Colpiscono i pochi errori da entrambe le parti, 10 a 12 in favore dei tedeschi, che sono però leggermente meno incisivi al servizio: sono 24 i punti da loro concessi contro i 19 avversari, uno di troppo nel tiebreak decisivo.