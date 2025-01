Australian Open 2025, risultati tabellone maschile 16 gennaio: Medvedev crolla al quinto con Tien, fuori anche Tiafoe ed Hurkacz. Giron per Sinner

Chiuso anche il giovedì del tabellone maschile degli Australian Open. Giornata tendenzialmente buona per l’Italia, con Jannik Sinner che ci mette un set per risolvere il rebus Schoolkate, Lorenzo Musetti supera Denis Shapovalov nella battaglia fra talenti e Lorenzo Sonego mette fine al sogno di Joao Fonseca, mentre Matteo Berrettini si mangia le mani per il ko con Holger Rune.

La copertina di giornata è tutta per Learner Tien: il finalista delle ultime NextGen Finals sconfigge Daniil Medvedev in una partita protrattasi quasi fino alle tre del mattino. Ci sono volute quasi cinque ore, con la testa di serie numero 5 che sembrava aver aggiustato le cose come fatto anche con il thailandese Samrej, ma alla fine le energie sono svanite a lui (forse condizionato anche dalla nascita del secondogenito, che gli ha sottratto energie mentali) fallendo il game al servizio per chiudere la partita per poi venire beffato nel super tiebreak. E ora si apre una voragine in quel settore, con uno tra il giovane americano e Corentin Moutet direzionato verso i quarti di finale.

Per buona parte degli altri big, pochi problemi. Ben Shelton supera in quattro set Pablo Carreno-Busta e raggiunge Musetti, mentre il numero 4 Taylor Fritz fa a fettine Cristian Garin e si ritroverà di fronte Gael Monfils, vittorioso con Altmaier. Avanza anche Alex de Minaur, apparso in controllo con l’americano Tristan Boyer ed è pronto ad incrociare Francisco Cerundolo, mentre Karen Khachanov se la cava con Gabriel Diallo.

Sarà Marcos Giron invece il prossimo avversario di Jannik Sinner, guadagnandosi lo scontro con il numero 1 al mondo dopo una lunga lotta con Tomas Martin Etcheverry. Per Sonego invece c’è Fabian Marozsan, capace di uno degli upset di giornata battendo Frances Tiafoe al quinto. L’altro successo inaspettato è quello di Miomir Kecmanovic, in giornata sì contro un Hubert Hurkacz estremamente affaticato: per il serbo il pronostico con Rune non è chiuso in partenza.

AUSTRALIAN OPEN 2025, RISULTATI TABELLONE MASCHILE 16 GENNAIO

M. Kecmanovic b. H. Hurkacz 6-4 6-4 6-2

K. Khachanov b. G. Diallo 7-6 4-6 6-3 6-3

G. Monfils b. D. Altmaier 7-5 6-3 7-6

F. Cerundolo b. F. Diaz Acosta 6-1 1-0 RIT.

L. Musetti b. D. Shapovalov 7-6 7-6 6-2

B. Shelton b. P. Carreno Busta 6-3 6-3 6-7 6-4

A. de Minaur b. T. Boyer 6-2 6-4 6-3

C. Moutet b. M. Krueger 4-6 6-4 7-6 6-4

T. Fritz b. C. Garin 6-2 6-1 6-0

M. Giron b. T. M. Etcheverry 7-5 3-6 7-5 3-6 6-2

A. Michelsen b. J. McCabe 7-5 6-3 7-6

F. Marozsan b. F. Tiafoe 6-7 6-4 3-6 6-4 6-1

L. Sonego b. J. Fonseca 6-7 6-3 6-1 3-6 6-3

H. Rune b. M. Berrettini 7-6 2-6 6-3 7-6

J. Sinner b. T. Schoolkate 4-6 6-4 6-1 6-3