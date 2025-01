Australian Open 2025, risultati tabellone femminile 17 gennaio: Sabalenka se la cava, Gauff convince. Va fuori Pegula

Siamo già vicini al giro di boa degli Australian Open. Abbiamo le prime otto partecipanti agli ottavi di finale del primo Slam stagionale e tra loro c’è Aryna Sabalenka: la numero 1 del mondo vince la diciassettesima partita di fila nel continente oceanico, avendo la meglio in maniera convinta su una cliente ostica come Clara Tauson dopo aver perso i primi quattro turni al servizio. Ora per lei si alza l’asticella con Mirra Andreeva, brava a superare Magdalena Frech al terzo: ci vorrà la miglior versione di sé.

Intanto, poco più giù, Coco Gauff continua a macinare partite e vittorie: 6-4 6-2 facile anche con una giocatrice scomoda quale Leylah Fernandez che la candida come spauracchio principale per interrompere l’egemonia australiana della bielorussa. Non ci sarà per la giovane americana lo scoglio Naomi Osaka, che si è dovuta ritirare nel match contro Belinda Bencic per un problema ai muscoli addominali.

Cade invece Jessica Pegula: la numero 7 del seeding combatte per un set per poi uscire dalla sfida contro la serba Olga Danilovic, che raggiunge per la seconda volta in carriera gli ottavi di uno Slam. Avversaria da monitorare per Paula Badosa, che sopravvive a Marta Kostyuk dopo una partita complicata e viziata dal vento.

Saranno invece Anastasia Pavlyuchenkova e Donna Vekic a giocarsi un posto nei quarti di finale. La russa ara in maniera assai comoda Laura Siegemund, protagonista dell’eliminazione di Qinwen Zheng, mentre la croata esce vincitrice da un duro scontro con Diana Shnaider. Per loro un successo significherebbe un ritorno tra le migliori otto, con la prima arrivata già tre volte a quel punto del torneo, mentre per la seconda sarebbe un ritorno a distanza di due anni.

AUSTRALIAN OPEN 2025, RISULTATI TABELLONE FEMMINILE 17 GENNAIO

A. Pavlyuchenkova b. L. Siegemund 6-1 6-2

D. Vekic b. D. Shnaider 7-6 6-7 7-5

A. Sabalenka b. C. Tauson 7-6 6-4

P. Badosa b. M. Kostyuk 6-4 4-6 6-3

M. Andreeva b. M. Frech 6-2 1-6 6-2

B. Bencic b. N. Osaka 7-6 RIT.

C. Gauff b. L. Fernandez 6-4 6-2

O. Danilovic b. J. Pegula 7-6 6-1