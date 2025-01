Australian Open 2025, risultati tabellone femminile 16 gennaio: Swiatek e le big facili, per la polacca c’è Raducanu. Svitolina attende Paolini o Zarazua

La quinta giornata del tabellone femminile dell’Australian Open si sta per concludere. C’è la sola Jasmine Paolini in campo con Renata Zarazua, mentre l’altra azzurra Lucia Bronzetti si è arresa alla rumena Jaqueline Cristian; con la numero 4 al mondo si chiuderà dunque il secondo turno del torneo. E quest’oggi le sorprese bisogna cercarle con il lanternino.

Vittoria senza alcuna fatica per Iga Swiatek, che ara la povera Rebecca Sramkova, vincitrice di soli due game in totale. Per la numero 2 al mondo ora un incrocio interessante con Emma Raducanu, che conferma i suoi passi avanti dell’ultimo periodo regolando in due set Amanda Anisimova.

Fa leggermente peggio di Swiatek Elena Rybakina, la kazaka lascia invece tre giochi alla statunitense Iva Jovic e accede senza sudare ai sedicesimi dove incrocerà Dayana Yastremska, che ha spazzato via Danka Kovinic. Comodo anche il successo di Daria Kasatkina con la cinese Wang e si prepara a sfidare Yulia Putintseva, mentre le statunitensi Emma Navarro e Diane Collins sono tra le poche ad avere bisogno del terzo set per battere la cinese Xiyu Wang e l’australiana Destanee Aiava.

Se per la seconda ci sarà il derby con Madison Keys, la prima è attesa da un bel test con Ons Jabeur, che sta entrando sempre più in ritmo battendo in due set la colombiana Camila Osorio. A proposito di redivive, c’è anche Elina Svitolina: 6-1 6-4 a Caroline Dolehide ed ora è in placida attesa della vincitrice tra Paolini e Zarazua.

AUSTRALIAN OPEN 2025, RISULTATI TABELLONE FEMMINILE 16 GENNAIO

O. Jabeur b. C. Osorio 7-5 6-3

D. Kasatkina b. Y. Wang 6-2 6-0

D. Yastremska b. D. Kovinic 6-0 6-1

E. Raducanu b. A. Anisimova 6-3 7-5

E- Navarro b. Xiy. Wang 6-3 3-6 6-4

I. Swiatek b. R. Sramkova 6-0 6-2

Y. Putintseva b. S. Zhang 6-2 6-1

E. Rybakina b. I. Jovic 6-0 6-3

E. Lys b. V. Gracheva 6-2 3-6 6-4

B. Haddad Maia b. E. Andreeva 6-2 6-3

J. Cristian b. L. Bronzetti 7-5 7-5

E. Svitolina b. C. Dolehide 6-1 6-4

V. Kudermetova b. K. Boulter 7-6 2-6 6-2

M. Keys b. G. Ruse 7-6 2-6 7-5

D. Collins b. D. Aiava 7-6 4-6 6-2