Aryna Sabalenka domina Paula Badosa e approda nella finale degli Australian Open

Aryna Sabalenka è la prima finalista degli Australian Open 2025. La bielorussa (n.1 del mondo) ha sconfitto la spagnola Paula Badosa (n.12 del ranking) col punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 27 minuti di partita. Un match, interrotto a metà del primo set per consentire la chiusura del tetto a causa della pioggia, dominato dalla campionessa in carica. Badosa non è riuscita a trovare il modo per mettere in difficoltà la sua amica/rivale, calando anche fisicamente alla distanza.

In questo modo, Aryna ha ottenuto la quinta finale Slam consecutiva sul cemento, replicando quanto fatto in passato da giocatrici del calibro di Martina Navratilova, Steffi Graf, Monica Seles e di Martina Hingis. Inoltre, la nativa di Minsk è l’ottava giocatrice dell’Era Open a raggiungere tre atti conclusivi consecutivi nel singolare femminile in questo Major.

Nel primo set Badosa comincia col piglio giusto, approfittando di qualche incertezza di Sabalenka da fondo. L’iberica va avanti di un break, ma viene subito ripresa a suon di vincenti dalla bielorussa. Da quel momento, la partita è nelle mani della n.1 WTA. La potenza dei colpi da fondo è la carte vincente per Aryna, in grado di trovare molto bene anche gli angoli. Paula prova a tenere, ma nel quinto game deve alzare bandiera bianca. Lo strappo è decisivo per le sorti della frazione, conclusa sul 6-4 dalla bielorussa.

Nel secondo set il differenziale tra le due si nota ancora di più. La spagnola fatica a tenere il ritmo con gli spostamenti laterali e per Sabalenka è più semplice trovare il vincente. I break del terzo e quinto game sono la logica conseguenza. La n.1 del mondo in maniera assolutamente autorevole archivia la pratica sullo score di 6-2.

Leggendo le statistiche, la giocatrice originaria di Minsk ha concluso con il 63% di prime di servizio in campo, da cui ha ottenuto il 77% dei quindici, mentre con la seconda si è attestata sul 61%. Questo dato è stato discriminante, considerando il 41% dell’iberica. Nel rapporto vincenti/gratuiti, Sabalenka ha concluso con 32/21 rispetto all’11/15 della rivale.