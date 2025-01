Alex Vinatzer inforca a Madonna di Campiglio: nei primi due intermedi aveva fatto sognare

Giornata amara sulla 3-Tre per i colori azzurri ed in particolare per Alex Vinatzer, squalificato dalla prima manche dello slalom notturno di Madonna di Campiglio, valevole per la Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di sci alpino. L’azzurro ha inforcato a poche porte dall’arrivo sul Canalone Miramonti, dopo aver fatto sognare in grande nei primi due intermedi.

“Vinny”, partito con il pettorale numero 18, è andato all-in sin dalle prime porte con l’obiettivo di inserirsi nella lotta per il podio e svoltare una stagione sin qui negativa soprattutto tra i pali stretti. Il 25enne altoatesino si è reso protagonista di un ottimo avvio, realizzando il miglior tempo assoluto al primo intermedio con un vantaggio di 14 centesimi sul leader Atle Lie McGrath.

Il bronzo mondiale in carica ha tenuto botta anche nel secondo settore, perdendo soli 22 centesimi e ritrovandosi dietro al fenomeno norvegese McGrath per meno di un decimo dopo i primi 22 secondi di gara. Sul muro Vinatzer ha fatto più fatica, lasciando sul piatto oltre sette decimi ma restando virtualmente in lizza per la zona podio in attesa della seconda manche.

Lo slalomista italiano a quel punto ha provato a scatenarsi nel tratto conclusivo della 3-Tre, esagerando però all’ingresso della figura subito dopo il dosso ed inforcando. Un errore che ha messo fuori gara il nostro portacolori, giunto comunque al traguardo con un gap di 2.07 (perdendo tantissimo con l’inforcata) dal miglior tempo di McGrath prima di essere squalificato dalla giuria.