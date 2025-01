A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist slalom Schladming, programma, streaming

Ci siamo messi alle spalle le gare di Kitzbuehel e Garmisch-Partenkirchen dello scorsa settimana, ed è tempo di pensare alle ultime gare prima dei Mondiali. Gli uomini bisseranno sulla Planai con lo slalom dopo il gigante disputato ieri.

A Schladming ieri il gigante è stato vinto da Alexander Steen Olsen che si è imposto al termine di una gara in cui ha attaccato con coraggio e si è meritato il successo. In palla però è apparso anche Henrik Kristoffersen che è arrivato subito dietro, mentre ha chiuso terzo Marco Odermatt dopo una prima manche sottotono. Riflettori per l’Italia in slalom che saranno puntati su Alex Vinatzer che è reduce da un bellissimo secondo posto a Kitzbuehel e cercherà di dare continuità a questo piazzamento.

Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Lo slalom maschile di Schladming sarà visibile su Eurosport 1 e Rai Sport. In streaming si potrà seguire su Rai Play, discovery+, DAZN, NOW e Sky Go. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche o gara.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025

Mercoledì 29 gennaio

Ore 17.45 prima manche slalom maschile Schladming – diretta tv Rai Sport ed Eurosport 2

Ore 20.45 seconda manche slalom maschile Schladming – diretta tv Rai Sport ed Eurosport 2

COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 per gli abbonati, Rai Sport in chiaro

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, DAZN, NOW e Sky Go

Diretta live testuale: OA Sport

STARTLIST SLALOM SCHLADMING 2025

La riunione dei capitani e il sorteggio dei pettorali avverranno alle 9.30, pertanto la startlist sarà disponibile in mattinata.