A che ora Arnaldi-Opelka, ATP Brisbane 2025: dove vederla in tv, ordine di gioco, streaming

Domani, giovedì 2 gennaio, Matteo Arnaldi sarà nuovamente in campo per affrontare gli ottavi di finale dell’ATP250 di Bribane (Australia). Sul campo n.1 il ligure sarà opposto all’americano Reilly Opelka e si prospetta una sfida complicata contro l’altissimo tennista statunitense. Si prospetta un confronto difficile soprattutto dal punto di vista mentale.

Opelka, infatti, è il classico Big Server, ovvero un tennista in grado di esprimere un’altissima performance alla battuta. Un servizio molto difficile da gestire e anche da leggere che sovente non ti consente di fare nulla. Pertanto, Arnaldi dovrà essere bravo a sfruttare ogni minima incertezza nei turni alla battuta del rivale, ovviamente avendo massima concentrazione nei propri.

Non ci sono precedenti tra i due e questo va ad arricchire di ulteriore interesse questo match. La strategia del nostro portacolori è quella già esposta, ovvero far giocare una palla in più all’americano, che cercherà sempre il vincente per accorciare il più possibile gli scambio.

La partita tra Matteo Arnaldi e Reilly Opelka, ottavo di finale dell’ATP250 di Brisbane, sarà il secondo incontro sul campo-1, preceduto dalla sfida tra il ceco Jakub Mensik e il serbo Dusan Lajovic, il cui inizio è previsto alle 02.00 italiane. Subito dopo sarà la volta dell’italiano e dello statunitense. Il confronto sarà trasmesso da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ARNALDI-OPELKA ATP BRISBANE 2025

Giovedì 2 gennaio

CAMPO 1 – Inizio alle 02.00 italiane

1. J. Mensik vs D. Lajovic [LL]

A seguire

R. Opelka vs M. Arnaldi

PROGRAMMA ARNALDI-OPELKA ATP BRISBANE 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport