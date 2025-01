12h Bathurst: il 2025 di Valentino Rossi inizia in Australia. Ferrari all’attacco

Inizia il 2025 di Valentino Rossi dall’Australia con la 12h di Bathurst, prova valida per l’Intercontinental GT Challenge. Il ‘Dottore’ sarà protagonista con BMW in un evento in cui anche Ferrari avrà le carte in regola per ben figurare con due 296 GT3 schierate da Arise Racing GT.

L’appuntamento australiano sarà la prima prova del campionato globale targato SRO che successivamente comprenderà anche la 24h del Nurburgring, la 24h di Spa (GT World Challenge Europe), la 1000km di Suzuka e la 8h Indianapolis (GT World Challenge America).

La 12h di Bathurst è la più importante gara di durata d’Australia riservata alle auto GT. Difficile fare previsioni per la sfida sul Mt. Panorama, uno dei tracciati non permanenti più affascinanti al mondo in cui ogni errore può costare molto caro.

Valentino Rossi sarà della partita per la terza volta in carriera con la BMW M4 GT3 n. 46 Team WRT con Charles Weerts e Raffaele Marciello. La compagine belga farà affidamento anche su una seconda BMW in cui ritroveremo Sheldon e Kelvin van der Linde oltre ad Augusto Farfus.

BMW non ha mai vinto nell’era GT3 della dodici ore australiana, il brand bavarese ha primeggiato due volte nella storia con delle auto turismo. Mazda vanta il record di affermazioni con quattro gioie, una in più rispetto a Mercedes che dopo le vittorie nel 2022 e nel 2023 ha dovuto arrendersi dodici mesi a fa Porsche Motorsport.

Matt Campbell e Ayhancan Güven cercano di confermarsi dopo aver primeggiato nel 2024 con Manthey EMA. I due alfieri ufficiali di Porsche torneranno all’assalto nel 2025 con una 992 GT3-R n. 911 targata Absolute Racing in compagnia del belga Alessio Picariello.

Mercedes, invece, ci riprova con Jules Gounon/Kenny Habul/Luca Stolz (Sun Energy 1 Racing n. 75), meritatamente a segno nel 2022 e nel 2023. Il terzetto torna protagonista dopo aver sfiorato una storica tripletta lo scorso febbraio al termine di un evento segnato anche dall’arrivo della pioggia.

Per la prima volta in pista ritroveremo la Ferrari 296 GT3 con Arise Racing GT. Il team locale ha primeggiato con il marchio di Maranello nell’ultima edizione del GT World Challenge Australia Powered by AWS, campionato ottenuto grazie all’ottimo lavoro di Liam Talbot e Chaz Mostert.

Il secondo pilota citato condividerà l’abitacolo dell’auto PRO di Arise Racing GT con il campione 2024 Supercars Championship Will Brown e con Daniel Serra, alfiere ufficiale di Ferrari. Una Rossa sarà anche in azione in classe PRO AM con Brad Schumacher/Elliott Schutte/Alessio Rovera/Janox Evans

Il fine settimana della 12h di Bathurst entrerà nel vivo nella giornata di sabato con le qualifiche e la gara nella medesima giornata per una ragione di fuso orario. La lotta per la pole sarà infatti alle 6.05 di mattina, mentre la gara scatterà alle 19.45 quando in Australia sarà l’alba di domenica. La diretta delle sessioni citate sarà offerta gratuitamente sul sito e sul canale YouTube dell’Intercontinental GT Challenge.