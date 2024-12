WTA Auckland 2025: Lucrezia Stefanini centra l’accesso al tabellone principale

Lucrezia Stefanini si è qualificata per il torneo WTA 250 di Auckland, centrando così il primo passaggio da un tabellone cadetto a quello principale in un torneo sul circuito maggiore per la stagione 2025 (lo fa, è pur vero, nel 2024). Battuta l’americana Emina Bektas con il punteggio di 6-3 7-5 in poco meno di un’ora e mezza.

Nel primo set parte subito con lo spirito giusto l’azzurra, che non ha mai difficoltà al servizio (i primi tre turni di battuta li tiene a zero) e, poi, su quello dell’avversaria trova il break che vale il 2-0, manca di poco quello del 4-0 e si prende con successo anche quello del 5-1. All’atto di chiudere il parziale, però, piccolo passaggio a vuoto, ma è l’unico game di servizio in cui perde 4 punti al cospetto di altri quattro tenuti a zero.

Le cose si complicano in maniera decisamente maggiore nel secondo set. Bektas, infatti, riesce subito a strappare la battuta a Stefanini, conferma il 3-0 e poi ci sono reciproche possibilità nel prosieguo del parziale. Due volte l’italiana ha due chance di rientrare, quelle stesse due chance che la statunitense, sul 4-2, ha di allungare ulteriormente. Dal 2-5, però, è solo Stefanini a portare a casa i game. Annulla anche due set point sul 3-5 all’avversaria, recupera e poi porta a casa il match con un 7-5 autoritario.

Stante l’alta percentuale di prime in campo delle due (73,3% Stefanini, 81,8% Bektas), quel che risulta decisivo sta nella capacità di sfruttare questo dato. E l’azzurra lo fa bene: 75%-57,1% di punti vinti con la prima, 50%-35,7% con la seconda. E adesso ci sarà il confronto, già stanotte, contro Clara Tauson, la danese che pareva lanciata verso una grande carriera alcuni anni fa, ma che per varie ragioni non è riuscita a fare il salto atteso da molti.