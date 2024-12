Nella decima giornata del campionato di serie A1 la Roma Vis Nova, reduce da due sconfitte, riceve la BPER Rari Nantes Savona, terza in classifica. Presenta per noi la sfida di Monterotondo Andrea Giliberti, vice capitano del Telimar che chiude la sua analisi con la sintesi del momento vissuto dalla formazione siciliana. In serie A2 Maschile attenzione puntata sul girone Sud con il derby Anzio Waterpolis-Lazio che mette in palio punti pesanti per la zona playoff. Lo presentano per noi Nicola Fratarcangeli, vice capitano dell’Anzio, e Fabrizio Dominici, difensore della formazione biancoceleste.