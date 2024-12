Waterpolo Preview: fari puntati su Sis-Ekipe Orizzonte. La De Akker riceve la Vis Nova

Nel big match della nona giornata del campionato di serie A1 Maschile la De Akker Bologna e la Roma Vis Nova si fronteggiano alla Carmen Longo in una sfida che mette in palio punti che valgono doppio in zona playoff.

L’ottava giornata di A1 femminile mette in scena il grande classico della pallanuoto italiana. Sis Roma ed Ekipe Orizzonte si affrontano ad Ostia nel primo faccia a faccia stagionale.

In serie A2 maschile le squadre tornano in vasca per la quinta di andata. Il big match si gioca nel girone Sud: ad Acilia la Lazio Nuoto attende la Check-Up Rari Nantes Salerno nel confronto tra le due squadre che guidano la classifica a punteggio pieno. Introduce per noi la sfida di cartello Donato Pica, centroboa della formazione giallorossa.

Sono ospiti di Waterpolo Preview Willy Molina, allenatore della Futurenergy Rinnovabile Rari Nantes Sori, e Mino Di Cecca, vice allenatore del Setterosa.