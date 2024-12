Volley femminile, sorteggiati i gironi dei Mondiali 2025: l’Italia scopre le avversarie, la formula è cambiata

Sono stati sorteggiati i gironi dei Mondiali 2025 di volley femminile, che si disputeranno in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre. L’Italia si presenterà all’appuntamento con l’obiettivo di salire sul gradino più alto del podio dopo aver conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, le due ultimi partecipazioni alla rassegna iridata si conclusero con un secondo e un terzo posto. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per essere protagonista in una competizione che cambia volto rispetto alle ultime edizioni.

All’evento parteciperanno 32 squadre e non più 24, che sono state suddivise in otto raggruppamenti da quattro compagini ciascuno, le prime due classificate accederanno agli ottavi di finale dove inizierà la fase a eliminazione diretta. Abolito il lunghissimo percorso che prevedeva almeno due fasi a gironi prima degli incontri da dentro o fuori, dopo le prime tre partite (di cui alcune dalla bassa caratura tecnica) si entrerà immediatamente nel vivo in terra asiatica.

L’Italia è stata inserita nella Pool B insieme a Belgio, Cuba e Slovacchia: le ragazze del CT Julio Velasco partiranno con tutti i favori del pronostico e sulla carta dovrebbero essere più quotate rispetto a queste tre rivali. Anna Danesi e compagne punteranno a chiudere al comando della classifica e a lanciarsi con convinzione verso le partite da dentro o fuori. Il girone delle azzurre si incrocerà con il Gruppo G: le vincenti affronteranno le seconde agli ottavi, le due vincitrici si fronteggeranno nei quarti.

La rivale di riferimento sembra dunque essere la Polonia, favorita in quel raggruppamento davanti a Germania, Kenya e Vietnam. Le azzurre potrebbero dunque incrociare le tedesche agli ottavi e poi le biancorosse ai quarti. In un’eventuale semifinale l’Italia sfiderebbe chi riuscirà ad avere la meglio nell’incrocio tra la Pool C (Brasile, Porto Rico, Francia, Grecia) e la Pool F (Cina, Repubblica Dominicana, Colombia, Messico). Gli USA non avranno problemi a vincere la Pool D contro Cechia, Argentina e Slovenia: quel girone si intreccerà con il Gruppo E di Turchia, Canada, Bulgaria e Spagna. Giappone e Serbia spiccano nel Girone H (con Ucraina e Camerun), mentre Thailandia e Olanda animeranno il raggruppamento A (con Svezia ed Egitto).

GIRONI MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 2025

GRUPPO A: Thailandia, Olanda, Svezia, Egitto.

GRUPPO B: Italia, Belgio, Cuba, Slovacchia.

GRUPPO C: Brasile, Porto Rico, Francia, Grecia.

GRUPPO D: USA, Cechia, Argentina, Slovenia.

GRUPPO E: Turchia, Canada, Bulgaria, Spagna.

GRUPPO F: Cina, Repubblica Dominicana, Colombia, Messico.

GRUPPO G: Polonia, Germania, Kenya, Vietnam.

GRUPPO H: Giappone, Serbia, Ucraina, Camerun.