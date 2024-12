Volley femminile, il possibile cammino e il tabellone dell’Italia ai Mondiali 2025

L’Italia si presenterà con grandi ambizioni ai Mondiali 2025 di volley femminile, che andranno in scena in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre. La nostra Nazionale sarà infatti una delle grandi favorite per la conquista del titolo iridato dopo essere salita sul podio nelle ultime due edizioni (argento nel 2018 dopo aver perso la finale contro la Serbia e bronzo nel 2022) e soprattutto dopo aver conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Le ragazze del CT Julio Velasco hanno conosciuto nella mattinata odierna quali saranno le prime tre avversarie che dovranno affrontare in terra asiatica: Belgio, Cuba e Slovacchia. Sono rivali ampiamente alla portata delle azzurre, che sulla carta hanno un bagaglio tecnico e agonistico decisamente superiore: i primi tre ostacoli non sembrano incutere particolari timori anche se le sempre arrembanti Yellow Tigers e la compagine caraibica non vanno sottovalutate, mentre la Slovacchia dovrebbe essere un ulteriore gradino sotto.

Le prime due classificate del raggruppamento si qualificheranno agli ottavi di finale, dove incomincerà la fase a eliminazione diretta. Il girone B si incrocerà con il G nei primi due turni: Anna Danesi e compagne puntano a raggiungere il primo posto in modo da affrontare la seconda dell’altro gruppo, mentre se dovessero concludere in seconda posizione allora sfiderebbero la prima. In sostanza si profilerebbe una partita da dentro o fuori con la vincente o la perdente di Polonia-Germania, superiori a Kenya e Vietnam.

Detto dell’ottavo di finale, è presto fatto anche per il quarto di finale: come già spiegato le vincenti dei gruppi B e G affronteranno in modalità incrociata le seconde classificate agli ottavi, le due vincitrici di questi ottavi si sfideranno nel quarto di finale. In sostanza per l’Italia ci sarà sempre una tra Polonia o Germania, oppure ancora Belgio, Cuba o Slovacchia in caso di exploit. La nostra Nazionale può tranquillamente ambire alla semifinale, ma le biancorosse di Joanna Wolosz e le tedesche saranno avversarie di rango.

Il discorso cambierà sicuramente in caso di approdo in semifinale, perché ci si potrebbe trovare di fronte altre due grandi pretendenti al titolo iridato come il Brasile o la Cina: le sudamericane sono le favorite della Pool C (con Porto Rico, Francia e Grecia) che si andrà a incrociare con la Pool F delle asiatiche (attenzione però all’agguerrita Repubblica Dominicana, mentre Colombia e Messico faranno da sparring partner).

Di sicuro l’Italia eviterà fino a un’eventuale atto conclusivo altre big come gli USA (Pool D contro Cechia, Argentina e Slovenia), la Turchia (Pool E con Canada, Bulgaria e Spagna), il Giappone e la Serbia (insieme nella Pool H con Ucraina e Camerun), l’Olanda (nella Pool A con Thailandia, Svezia ed Egitto).

POSSIBILE TABELLONE ITALIA MONDIALI VOLLEY FEMMINILE

FASE A GIRONI: Belgio, Cuba, Slovacchia.

OTTAVI DI FINALE: contro prima o seconda della Pool G, probabilmente Polonia o Germania.

QUARTI DI FINALE: contro la vincente dell’altro incrocio tra Pool B e Pool G, probabilmente Polonia, Germania o Belgio.

SEMIFINALI: contro chi avrà la meglio negli incroci tra Pool C e Pool F, probabilmente Brasile, Cina o Repubblica Dominicana.

FINALE: contro una big dell’altra parte del tabellone, ovvero USA, Turchia, Serbia, Giappone.

GIRONI MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 2025

GRUPPO A: Thailandia, Olanda, Svezia, Egitto.

GRUPPO B: Italia, Belgio, Cuba, Slovacchia.

GRUPPO C: Brasile, Porto Rico, Francia, Grecia.

GRUPPO D: USA, Cechia, Argentina, Slovenia.

GRUPPO E: Turchia, Canada, Bulgaria, Spagna.

GRUPPO F: Cina, Repubblica Dominicana, Colombia, Messico.

GRUPPO G: Polonia, Germania, Kenya, Vietnam.

GRUPPO H: Giappone, Serbia, Ucraina, Camerun.