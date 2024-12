Per l’appuntamento del giovedì di Sprint2u ospite Sintayehu Vissa La mezzofondista azzurra di origini etiopi, vissuta in Friuli e da qualche anno trasferitasi negli Stati Uniti dove è diventata un’atleta professionista, alla fine di un 2024 straordinario in cui ha battuto dopo 42 anni il primato italiano sui 1500 metri di Gabriella Dorio, ha risposto con entusiasmo alla chiamata della nazionale e volerà direttamente dal Colorado, dove vive e si allena, ad Antalya in Turchia per disputare la staffetta mista agli Europei di corsa campestre. Per lei, che vorrebbe chiudere l’anno con un altro risultato di prestigio insieme ai suoi compagni, il 2025 sarà pieno di obiettivi di vario genere, a iniziare dagli europei indoor a marzo nei Paesi Bassi, ma naturalmente le gare in pista all’aperto con i meeting internazionali e soprattutto i mondiali di Tokyo in settembre. Conduce: Ferdinando Savarese