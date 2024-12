Virtus Bologna-Alba Berlino oggi in tv, Eurolega basket: orario, programma, streaming

La Virtus Bologna cerca disperatamente la terza vittoria stagionale in Eurolega. Si torna alla Segafredo Arena dopo la prima parte di stagione alla Unipol; sul parquet situato in Fiera arriva l’Alba Berlino per una sfida che condannerebbe la sconfitta all’ultimo posto.

LA DIRETTA LIVE DI VIRTUS BOLOGNA-ALBA BERLINO DALLE 20.45

I tedeschi sono infatti uno dei roster più deboli del lotto, costruito più che altro per sviluppare la buona dose di talento a disposizione. Tra i giocatori più luccicanti del roster a disposizione di Israel Gonzalez ci sono due pedine del presente e del futuro della nostra Nazionale, Gabriele Procida e Matteo Spagnolo, tra i giocatori più produttivi dell’Alba, mentre l’ultimo innesto è la vecchia conoscenza di Milano David McCormack.

La squadra di Luca Banchi vuole provare a dare una svolta alla propria stagione continentale. Sono arrivate solo due vittorie a fronte di dieci ko; la metà di queste sconfitte arrivano però con un margine inferiore ai cinque punti, indicatore di come, con un po’ di fortuna in più, il bilancio poteva sorridere di più

Il match tra Virtus Segafredo Bologna e Alba Berlino inizierà alle ore 20.45 alla Segafredo Arena. Il match sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport Max e in diretta streaming su SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

