VIDEO Federica Brignone: la seconda manche della vittoria nel gigante di Semmering

Federica Brignone ha dettato legge nel gigante di Semmering, imponendosi di forza sulla pista Panorama e conquistando la seconda vittoria stagionale nella Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse valdostana ha bissato il successo ottenuto due mesi fa a Soelden (curiosamente sempre in Austria) ed è balzata in testa alla classifica generale, ribadendo di essere pienamente in corsa per la conquista dell’ambita Sfera di Cristallo, già alzata al cielo nel 2020.

Federica Brignone aveva firmato il miglior tempo nella prima manche e nella seconda ha pennellato delle splendide linee, riuscendo a imporsi con il tempo complessivo di 2:03.14 e rifilando distacchi pesanti alla svedese Sara Hector (seconda a 57 centesimi) e alla neozelandese Alice Robinson (terza a 90 centesimi). Si tratta della sua 29ma affermazione in carriera nel massimo circuito internazionale (italiana più vincente di sempre) ed è salita sul podio nella 31ma località differente.

Federica Brignone si è anche meritata un assegno di 47.000 franchi svizzeri ed è balzata al comando del Prize Money Ranking, la graduatoria che prende in considerazione tutti gli introiti guadagnati durante la stagione per meriti sportivi. Prossimo appuntamento il 4 gennaio con il gigante di Kranjska Gora, visto che l’azzurra non prenderà parte allo slalom di domani in terra austriaca. Di seguito il VIDEO della vittoria di Federica Brignone nel gigante di Semmering.