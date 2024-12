United Cup, domani inizia la seconda giornata: debutta la Polonia

Un’altra giornata di tennis per l’Australia. Iniziano le seconde giornate della United Cup, con i sei gironi che inizieranno nettamente a delinearsi per capire chi saranno le squadre a partecipare ai quarti di finale.

La prima partita metterà di fronte alla Ken Rosewall Arena Gran Bretagna e Argentina, sfida valida per il gruppo F; i sudamericani hanno già tirato un brutto scherzo ai padroni di casa dell’Australia e un successo li porterebbe ai quarti di finale, dall’altra parte però scende in campo la coppia Katie Boulteer-Jack Draper, parecchio fastidiosa per chiunque.

Stessa situazione anche per la Grecia, che dopo il trionfo nel debutto contro la Spagna può prendersi la predominanza del gruppo C. Ma non sarà per nulla facile contro il valente Kazakistan, che può vantare una formazione di livello nei singolaristi con Alexander Shevchenko ed Elena Rybakina.

‘Doppietta’ invece per Norvegia e Germania, che dopo aver debuttato quest’oggi torneranno in campo ventiquattro ore dopo. Non per niente, le due selezioni continentali giocheranno nella tarda serata, quando in Italia sarà lunedì mattina. Ma se per Zverev e compagni la sfida con la Cina appare sicuramente alla portata, per la Norvegia ci sarà lo scoglio Polonia da affrontare, la squadra più completa con Iga Swiatek ed Hubert Hurkacz.