United Cup 2025, l’Italia può qualificarsi anche perdendo 3-0 con la Francia? I possibili scenari

Giornata di vigilia per l’Italia in vista della sfida alla Francia, decisiva per il primo posto nel gruppo D alla United Cup 2025 di tennis, competizione a squadre miste in corso di svolgimento in Australia fino a domenica 5 gennaio. Gli Azzurri, dopo aver battuto al debutto la Svizzera per 3-0, sono ormai molto vicini alla qualificazione per i quarti di finale ma dovranno fare ancora un piccolo passo per archiviare la pratica.

Jasmine Paolini e compagni, per avere la certezza aritmetica di vincere il girone (accedendo così direttamente alla fase a eliminazione diretta del torneo), possono anche permettersi di perdere il tie di domani contro la Francia per 2-1. In quel caso infatti le tre squadre del raggruppamento chiuderebbero con un successo a testa, ma l’Italia prevarrebbe grazie ad una maggiore percentuale di singoli incontri vinti (bilancio di 4-2).

La situazione del team azzurro si complicherebbe invece con una sconfitta 3-0 contro la selezione transalpina, che volerebbe ai quarti di finale della United Cup da prima del gruppo D. A quel punto i nostri portacolori avrebbero ancora la possibilità di passare il turno, sperando nel ripescaggio come migliore seconda tra i raggruppamenti di scena a Sydney.

L’Italia, grazie ai 6 set vinti consecutivamente con la Svizzera, avrebbe ottime chance di fare meglio rispetto alla seconda del gruppo F (in pole position c’è l’Argentina, ma si deciderà tutto nello scontro diretto Gran Bretagna-Australia), mentre rischierebbe di finire alle spalle della seconda classificata del girone B, ovvero la perdente del tie tra Polonia e Cechia, che usufruirebbe del vantaggio di giocare un giorno dopo rispetto a Italia-Francia conoscendo dunque il risultato necessario per ottenere il ripescaggio.