United Cup 2025, Leylah Fernandez prende per mano il Canada: Croazia battuta 2-1

A Perth, in Australia, si è aperto anche il Gruppo A della United Cup 2025 di tennis: il Canada ha battuto la Croazia per 2-1 al doppio decisivo, con la coppia formata da Leylah Fernandez, vittoriosa anche in singolare e Felix Auger-Aliassime, sconfitto invece in precedenza da Borna Coric. Hanno riposato gli Stati Uniti.

Nel singolare femminile Leylah Fernandez regola la croata Donna Vekic con lo score di 6-4 6-3 in un’ora e 27 minuti di gioco. Nel primo set è decisivo proprio il decimo game: la canadese si procura tre set point consecutivi sullo 0-40, ma la croata vince quattro punti ed ha l’occasione per il 5-5. Neppure la balcanica coglie l’opportunità e così Fernandez al quarto set point chiude sul 6-4. Nella seconda frazione Vekic si salva dallo 0-40 nel sesto game, ma nell’ottavo cede la battuta a quindici e la nordamericana a seguire conquista il successo per 6-3.

Nel singolare maschile Borna Coric rimonta e batte il canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 0-6 6-4 6-4 dopo due ore e 21 minuti. Il nordamericano domina per larghi tratti, vincendo i primi otto game giocati, nei quali concede all’avversario appena dieci punti complessivi. Dal 6-0 2-0, però, la musica cambia, col canadese che nel quarto game deve annullare la palla per il controbreak. Auger-Aliassime conserva il vantaggio fino al 4-2, poi Coric prende il comando delle operazioni, vince gli ultimi quattro giochi e pareggia i conti col 6-4. I game consecutivi in favore del croato diventano sette, fino al 3-0 del set decisivo, poi Coric subisce il controbreak nel nono gioco, ma nel decimo toglie ancora la battuta al canadese e firma il punto dell’1-1 nel tie.

Il doppio misto decisivo, però vede la vittoria del Canada, con Leylah Fernandez e Felix Auger-Aliassime che piegano i croati Lucija Ciric Bagaric ed Ivan Dodig per 6-3 6-4 in un’ora e sette minuti di gioco. Basta un break per set ai nordamericani per portare a casa il punto del 2-1: gli strappi arrivano a quindici nell’ottavo gioco del primo set ed a zero nel settimo game della seconda partita.

UNITED CUP 2025

Sabato 28 dicembre 2024

Gruppo A CANADA – CROAZIA 2-1

Leylah Fernandez (Canada) b. Donna Vekic (Croazia) 6-4 6-3

Borna Coric (Croazia) b. Felix Auger-Aliassime (Canada) 0-6 6-4 6-4

Leylah Fernandez / Felix Auger-Aliassime (Canada) b. Lucija Ciric Bagaric / Ivan Dodig (Croazia) 6-3 6-4