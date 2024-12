United Cup 2025, l’Argentina fa lo sgambetto all’Australia: doppio decisivo

Colpo gobbo dell’Argentina al debutto nella United Cup. Nella Ken Rosewall Arena di Sydney va in onda un inaspettato upset, con la selezione sudamericana che mette sbito alle strette i padroni di casa dell’Australia, ko per 2-1 e ora costretti alla vittoria contro la Gran Bretagna per non rischiare una precoce eliminazione.

La partita femminile poteva essere l’ago della bilancia, poiché metteva di fronte Olivia Gadecki e Nadia Podoroska, due giocatrici che sono di poco nella top 100 mondiale. Ma l’andamento della partita ha rispecchiato il loro unico precedente nelle qualificazioni di Indian Wells, con l’argentina a dominare in lungo e in largo. E curiosamente, anche il punteggio è lo stesso: 6-2 6-4 e Argentina in vantaggio.

A rimettere le cose a posto ci ha pensato Alex de Minaur, che non ha avuto pietà di Tomas Martin Etcheverry, spazzato via in nemmeno 80 minuti. L’oceanico conferma il proprio storico positivo con il suo avversario, che non ha armi per contrastarlo; ci si mette anche una seconda ballerina ed il demone si impone con un tranquillo 6-1 6-4, apparendo già in palla in vista degli Australian Open.

Tutto rimandato dunque al doppio, in cui Ellen Perez e Matthew Ebden partivano con i grandi favori del pronostico. E invece si fanno sorprendere da una coppia imbastita all’ultimo minuto, con Etcheverry di nuovo in campo affiancato da Maria Lourdes Carlé: un 6-2 6-4 più che inaspettato in favore dei due sudamericani, che fanno esultare l’Argentina e guardano con ottimismo alla possibilità di passare il turno.