United Cup 2025, il programma di domani (27 dicembre): orari, tv, streaming, ordine di gioco

Domani, venerdì 27 dicembre, la stagione tennistica 2025 prende il via. È un po’ anomalo esprimersi così, visto che si è ancora nel 2024, ma come ormai è consuetudine lo sport con racchetta e pallina si caratterizza con una ripresa agonistica a cavallo di due annate. L’Australia sarà territorio di caccia, di una volata che porterà giocatori e giocatrici agli Australian Open (12-26 gennaio).

Sarà la United Cup a dare il via alle danze, competizione per nazioni a squadre miste che si terrà a Sydney e a Perth. Al via 18 squadre nazionali, suddivise in sei gironi da tre per ciascuna delle due sedi citate. In ogni città le prime classificate e la migliore seconda disputeranno i quarti di finale, mentre si giocheranno a Sydney sia le semifinali che la finale. Seguendo in scia quanto accaduto in Coppa Davis e in BJK Cup, ciascuna sfida sarà caratterizzata da tre incontri, ovvero un singolare maschile, un singolare femminile e un doppio misto, che nella prima fase, per motivi di classifica, si giocherà anche a risultato acquisito.

L’esordio sarà quello Gruppo C e Gruppo E saranno protagonisti domani con le sfide alla RAC Arena di Perth tra Kazakistan e Spagna e tra Cina e Brasile. La formazione kazaka punterà le proprie fiches su Elena Rybakina per giocare un brutto scherzo a una formazione spagnola priva del suo asso principale, Carlos Alcaraz. Nell’altro confronto, la compagine cinese non potrà disporre della vincitrice dell’oro olimpico Zheng Qinwen, mentre la formazione brasiliana potrà contare sull’apporto di Beatriz Haddad Maia.

La copertura televisiva della prima giornata della United Cup 2025 di tennis sarà garantita da SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix. OA Sport vi darà conto del confronto con gli aggiornamenti partita per partita.

UNITED CUP 2025

Ore 03.00 Kazakistan vs Spagna alla RAC Arena di Perth (Australia) – Diretta tv su SuperTennis HD.

Ore 10.00 Cina vs Brasile alla RAC Arena di Perth (Australia) – Diretta tv su SuperTennis HD.

ORDINE DI GIOCO

Ore 03.00 Kazakistan vs Spagna alla RAC Arena di Perth (Australia)

A. Shevchenko vs P. Carreno Busta

A seguire

E. Rybakina vs J. Bouzas Maneiro

A seguire

Doppio misto da stabilire

Ore 10.00 Cina vs Brasile alla RAC Arena di Perth (Australia)

X. Gao vs B. Haddad Maia

A seguire

Z. Zhang vs T. Monteiro

A seguire

Doppio misto da stabilire

