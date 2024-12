United Cup 2025: i gironi ai raggi X: Italia con Svizzera e Francia

Fra poco si torna a respirare aria di grande tennis. Il primo antipasto dell’anno 2025 è firmato United Cup, con diciotto nazionali che si daranno battaglia tra Perth e Sydney. Andiamo a vedere la composizione dei gironi.

Gruppo A che appare il più equilibrato tra quelli di Perth, con Stati Uniti e Canada che appaiono come le selezioni più accreditate per il passaggio del turno, sia da prima che come migliore seconda. Sono le selezioni più profonde: Coco Gauff e Taylor Fritz battenti bandiera stelle e strisce, Leylah Fernandez e Felix Auger-Aliassime tra i canadesi, con la Croazia che sulla carta appare più come tappezzeria.

Nel girone B la favorita è la Polonia. E vorremmo ben dire, con Hubert Hurkacz come principale giocatore tra gli uomini e Iga Swiatek tra le donne; avere loro come singolaristi li rende sicuramente favoriti sulla Norvegia, con Casper Ruud e poco altro, mentre la Cechia può tentare lo scherzetto con Tomas Machac e soprattutto Karolina Muchova.

La più accreditata del gruppo C è invece la Grecia; Stefanos Tsitsipas e Maria Sakkari rappresentano una coppia di livello, la migliore del raggruppamento anche contro la Spagna, che si presenta in formazione pienamente rimaneggiate. Ma attenzione al Kazakistan: molto dipenderà da Alexander Shevchenko, tenendo conto del fatto che Elena Rybakina è la donna migliore del gruppo.

E trasferendosi a Sydney, passiamo al gruppo D, quello dell’Italia. Difficile da decifrare, con gli azzurri che presentano Flavio Cobolli e Jasmine Paolini come coppia principale. La Svizzera ha due clienti ostici con Dominic Stricker e Belinda Bencic, mentre la Francia basa le sue fortune soprattutto su Ugo Humbert ed il doppio con Edouard Roger-Vasselin. Mai come in questo girone i doppi potrebbero essere decisivi, con il tricolore che può schierare Andrea Vavassori e Sara Errani.

Girone E che vede invece la Germania favorita, grazie anche alla presenza di Alexander Zverev fra gli uomini e di Tim Puetz nel doppio. Anche perché la Cina ha perso per strada Qinwen Zheng e tutto si basa su Zhang Zhizhen, mentre il Brasile cercherà di fare il colpo con Beatriz Haddad Maia e Thiago Monteiro.

Gruppo F che vede invece il singolare caso di una coppia che rappresenta i ‘pezzi forti’ come singolaristi, Alex de Minaur per l’Australia e Katie Boulter per la Gran Bretagna. I padroni di casa hanno qualcosina in più con il doppio, ma l’Argentina proverà a giocarsela a fari spenti.