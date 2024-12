United Cup 2025, Gran Bretagna-Argentina 2-1: decisivo il doppio misto per i britannici a Sydney

Andata in archivio la sfida tra Gran Bretagna e Argentina, valida per il Gruppo F della United Cup 2025, competizione a squadre miste tra nazioni di scena in Australia. Alla Ken Rosewall Arena di Sydney, la formazione britannica ha prevalso con il punteggio di 2-1, iniziando bene il proprio percorso in questa manifestazione. Argentini, vittoriosi contro l’Australia alla prima uscita, che dovranno assistere alla sfida dei rappresentanti del Regno Unito contro gli aussie e capire il da farsi in ottica qualificazione ai quarti di finale.

Nel primo singolare, Katie Boulter (n.24 del ranking) ha rispettato i pronostici e si è imposta con il punteggio di 6-2 6-3 in 1 ora e 27 minuti contro Nadia Podoroska. Una partita a senso unico in cui Boulter ha potuto fare un po’ quello che ha voluto, mettendo in mostra una netta superiorità nello scambio da fondo.

In tre set è arrivata poi l’affermazione di Tomas Martin Etcheverry (n.39 del ranking) contro Billy Harris (n.125 ATP). Sudamericano che ha fatto fatica a ingranare da subito, commettendo tanti errori in manovra, ma bravo poi a venir fuori alla distanza sullo score di 3-6 6-3 6-2 in 2 ore e 44 minuti di partita.

Il doppio misto, quindi, si è rivelato decisivo ai fini del confronto. La coppia formata da Boulter e da Charles Broom si è dimostrata meglio amalgamata rispetto al duo Etcheverry/Maria Lourdes Carle, tenuto conto del punteggio di 7-6 (4) 7-5 in 1 ora e 31 minuti di partita.