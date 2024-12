United Cup 2025, Germania-Cina 2-1: Zverev trascina i tedeschi al primo posto

La Germania si prende il primo posto nel gruppo E della United Cup 2025 dopo aver sconfitto per 2-1 la Cina. Decisivo Alexander Zverev, che ha portato alla sua squadra il punto in singolare e poi anche quello in doppio con Laura Siegemund. Una sconfitta indolore per gli asiatici, visto che comunque la Cina sarà la miglior seconda dei gironi che si disputano a Perth e dunque giocherà comunque i quarti di finale.

Nel primo match di giornata Zhang Zhizhen ha spaventato per un set Alexander Zverev, anche se poi il numero due del mondo ha dominato il resto della contesa. Il cinese, infatti, ha vinto un po’ a sorpresa la prima frazione per 6-2, ma da quel momento non c’è stata più partita con Zverev che si è preso i restanti due set per 6-0 6-2, chiudendo in due ore di gioco.

La Cina, però, ha una scatenata Xinyu Gao in questa United Cup. La numero 175 del mondo, dopo avere superato nel precedente turno la brasiliana Haddad Maia, ha sconfitto anche la tedesca Laura Siegemund in tre set con il punteggio di 6-1 3-6 6-3, portando così la sfida a decidersi al doppio misto.

Nel terzo incontro di giornata la coppia tedesca formata proprio da Zverev e Siegemund si è imposta in due set per 6-2 7-6 su quella cinese composta da Zhang Zhizhen e Zhang Shuai. Qualche rimpianto per gli asiatici, visto che i tedeschi hanno annullato tutte le sei palle break concesse.

RISULTATI GERMANIA-CINA 2-1 UNITED CUP 2025

Zverev (Ger) b. Zhang (Chn) 2-6 6-0 6-2

Gao (Chn) b. Siegemund (Ger) 6-1 3-6 6-3

Zverev/Siegemund b. Zhang/Zhang 6-2 7-6