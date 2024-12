La serie A1 maschile chiude il suo 2024 con i match valevoli per l’undicesima giornata del girone di andata. Riccardo Tempestini, coordinatore tecnico delle nazionali giovanili, presenta per noi lo scontro salvezza Training Academy Olympic Roma.-Rari Nantes Florentia. Ultimo turno del girone di andata per la serie A1 femminile. Impegni abbordabili per le battistrada Sis ed Ekipe. Il match più interessante è Smile Cosenza Pallanuoto-Pallanuoto Trieste