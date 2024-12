Tournée 4 Trampolini Oberstdorf: gli accoppiamenti del KO system. Insam trova Forfang

Le qualificazioni di Oberstdorf sono andate in archivio con una impressionante prova di forza dell’Austria, che ha monopolizzato le prime cinque posizioni della classifica lanciando un messaggio inequivocabile alla concorrenza in vista della battaglia per la vittoria nella classifica generale della 73ma edizione della Tournée dei Quattro Trampolini.

Daniel Tschofenig ha firmato il miglior punteggio precedendo i connazionali Stefan Kraft, Michael Hayboeck, Jan Hoerl e Maximilian Ortner, ma di fatto domani si ripartirà da zero con una competizione in cui verrà utilizzato il KO System. Ricordiamo che avanzeranno alla seconda serie di gara i 25 vincitori degli scontri diretti ed i migliori 5 tra gli sconfitti dei testa a testa.

Alex Insam, unico azzurro qualificato per la prima gara della Tournée in 43ma posizione, dovrà affrontare il forte norvegese Johann Andre Forfang (8°) e sarà dunque chiamato ad un’impresa per entrare in zona punti. Da segnalare tra i vari confronti l’interessante derby sloveno tra Anze Lanisek e Domen Prevc. Di seguito tutti gli scontri diretti della prima serie a Oberstdorf, in occasione della tappa inaugurale della Tournée dei Quattro Trampolini 2024-2025.

TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2025: ACCOPPIAMENTI KO SYSTEM OBERSTDORF

1-50 Daniel Tschofenig (Austria)-Casey Larson (Stati Uniti)

2-49 Stefan Kraft (Austria)-Stephan Embacher (Austria)

3-48 Michael Hayboeck (Austria)-Kasperi Valto (Finlandia)

4-47 Jan Hoerl (Austria)-Felix Trunz (Svizzera)

5-46 Maximilian Ortner (Austria)-Ziga Jelar (Slovenia)

6-45 Pius Paschke (Germania)-Adrian Tittel (Germania)

7-44 Gregor Deschwanden (Svizzera)-Ilya Mizernykh (Kazakistan)

8-43 Johann Andre Forfang (Norvegia)-Alex Insam (Italia)

9-42 Karl Geiger (Germania)-Pawel Wasek (Polonia)

10-41 Killian Peier (Svizzera)-Fatih Arda Ipcioglu (Turchia)

11-40 Ryoyu Kobayashi (Giappone)-Naoki Nakamura (Giappone)

12-39 Vladimir Zografski (Bulgaria)-Philipp Raimund (Germania)

13-38 Andreas Wellinger (Germania)-Aleksander Zniszczol (Polonia)

14-37 Piotr Zyla (Polonia)-Artti Aigro (Estonia)

15-36 Lovro Kos (Slovenia)-Keiichi Sato (Giappone)

16-35 Halvor Egner Granerud (Norvegia)-Niko Kytosaho (Finlandia)

17-34 Markus Mueller (Austria)-Marius Lindvik (Norvegia)

18-33 Benjamin Oestvold (Norvegia)-Stephan Leyhe (Germania)

19-32 Tate Frantz (Stati Uniti)-Valentin Foubert (Francia)

20-31 Tomofumi Naito (Giappone)-Ren Nikaido (Giappone)

21-30 Kevin Bickner (Stati Uniti)-Fredrik Villumstad (Norvegia)

22-29 Anze Lanisek (Slovenia)-Domen Prevc (Slovenia)

23-28 Timi Zajc (Slovenia)-Yevhen Marusiak (Ucraina)

24-27 Sakutaro Kobayashi (Giappone)-Kristoffer Sundal (Norvegia)

25-26 Jakub Wolny (Polonia)-Antti Aalto (Finlandia)