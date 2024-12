Tournée 4 Trampolini 2025: date, programma, orari, tv, streaming

Ancora pochi giorni di attesa in vista dell’inizio della 73ma edizione della Tournée dei Quattro Trampolini, in programma dal 28 dicembre al 6 gennaio con i consueti appuntamenti previsti nell’ordine a Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck e Bischofshofen che stabiliranno la classifica generale della manifestazione ed il vincitore della mitica Aquila d’Oro.

Per quanto visto nel primo scorcio di stagione in Coppa del Mondo, Austria e Germania partono sulla carta un gradino sopra al resto della concorrenza e sembrano avere finalmente la concreta possibilità di interrompere le rispettive astinenze. La rosa dei favoriti per la Tournée 2024-2025 comprende sicuramente gli austriaci Daniel Tschofenig, Jan Hoerl e Stefan Kraft oltre al tedesco Andreas Wellinger.

Da non sottovalutare inoltre il leader della graduatoria di Coppa del Mondo Pius Paschke, reduce però da un weekend difficile ad Engelberg, ma attenzione anche al fuoriclasse giapponese Ryoyu Kobayashi (detentore dell’Aquila d’Oro) e ad altri outsider di lusso come lo svizzero Gregor Deschwanden ed i big di Slovenia e Norvegia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming della Tournée dei Quattro Trampolini 2024-2025. Tutte le gare della manifestazione verranno trasmesse in chiaro su Rai Sport (streaming su Rai Play), ma sarà possibile seguire l’evento (comprese le qualificazioni delle quattro tappe) in diretta tv su Eurosport; in diretta streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

CALENDARIO TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2025

Sabato 28 dicembre

Ore 16.30 Qualificazioni a Oberstdorf (Germania)

Domenica 29 dicembre

Ore 16.30 Gara a Oberstdorf (Germania)

Martedì 31 dicembre

Ore 13.30 Qualificazioni a Garmisch-Partenkirchen (Germania)

Mercoledì 1° gennaio

Ore 14.00 Gara a Garmisch-Partenkirchen (Germania)

Venerdì 3 gennaio

Ore 13.30 Qualificazioni a Innsbruck (Austria)

Sabato 4 gennaio

Ore 13.30 Gara a Innsbruck (Austria)

Domenica 5 gennaio

Ore 16.30 Qualificazioni a Bischofshofen (Austria)

Lunedì 6 gennaio

Ore 16.30 Gara a Bischofshofen (Austria)

PROGRAMMA TOURNÉE 4 TRAMPOLINI : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport, mentre Rai Sport trasmetterà solo le gare.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; su Rai Play saranno visibili solo le gare.

Diretta Live testuale (delle gare): OA Sport.