Tour de Ski 2025, Therese Johaug lancia la sfida a Jessie Diggins nella 20 km tl delle Tre Cime

Per la terza tappa del Tour de Ski 2025 di sci di fondo, valido per la Coppa del Mondo 2024-2025, si rimarrà a Dobbiaco, già sede delle prime due frazioni: domani alle 14.45 si disputerà la 20 km femminile in tecnica libera con partenze ad intervalli alle Tre Cime, che potrà riscrivere la classifica generale della manifestazione.

A meno di esclusioni eccellenti che possano portare la giuria a fare un’eccezione a tale norma, come accaduto, tra le polemiche, lo scorso anno, il novero delle 63 atlete al via potrebbe ridursi notevolmente: occorre infatti giungere al traguardo entro il tempo limite calcolato aggiungendo il 30% al crono del vincitore.

La tappa di domani vivrà sulla sfida tra la statunitense Jessie Diggins, leader della graduatoria del Tour de Ski e vincitrice delle prime due tappe, la quale dovrà vedersela con la voglia di rimontare della norvegese Therese Johaug, al momento sesta in classifica a 1’14” dalla vetta.

In casa Italia dovranno invece contenere i danni le azzurre al via, con Anna Comarella che nella generale è 26ma a 2’46” proprio davanti a Caterina Ganz, 27ma a 2’48”. Dovranno invece stringere i denti per arrivare alla sprint della Val di Fiemme Federica Cassol, 40ma a 4’14” davanti a Nicole Monsorno, 41ma a 4’17”, e Nadine Laurent, 54ma a 6’04”.