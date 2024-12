Tirreno-Adriatico 2025, presentato il percorso: cronometro in avvio e salite interessanti

La Tirreno-Adriatico 2025 andrà in scena da lunedì 10 a domenica 16 marzo: sette tappe animeranno la Corsa dei due Mari, un appuntamento classico di inizio stagione che permette di scaldare i motori in vista degli eventi di punta dell’annata agonistica. Il percorso si preannuncia particolarmente variegato con una cronometro individuale, un arrivo in salita, tre frazioni miste e due chance per i velocisti.

I ciclisti dovranno percorrere un totale di 1.130,9 chilometri, come ormai tradizione la partenza avrà luogo a Lido di Camaiore e la conclusione è prevista a San Benedetto del Tronto. A aprire la kermesse sarà una prova contro il tempo di 9,9 km lungo un tracciato completamente pianeggiante. Seconda giornata riservata alle ruote veloci con l’arrivo a Follonica, mentre la terza frazione sarà parecchio insidiosa con il Valico di Colfiorito da affrontare nel finale (GPM posto a quattro chilometri dal traguardo, il tratto conclusivo è al 10%).

La Norcia-Trasacco propone le ascese di Forca della Civita (1.225 metri s.l.m.) e del Valico La Crocetta (1.558), ma dall’ultima asperità mancheranno ben 80 chilometri all’arrivo. La quinta è decisamente esigente con diverse salite da affrontare nella seconda parte: Santa Marciana, Castelleone di Suasa, Monte Santa Croce, Monte della Serra, quest’ultimo posto a otto chilometri dal traguardo. La sesta tappa è la più dura e propone l’arrivo in salita a Fontignano, mentre a San Benedetto del Tronto andrà in scena una volata di gruppo.

PERCORSO TIRRENO-ADRIATICO 2025

Prima tappa (10 marzo): Lido di Camaiore-Lido di Camaiore (9,9 km, crono)

Seconda tappa (11 marzo): Camaiore-Follonica (189 km)

Terza tappa (12 marzo): Follonica-Colfiorito/Foligno (239 km)

Quarta tappa (13 marzo): Norcia-Trasacco (184 km)

Quinta tappa (14 marzo): Ascoli Piceno-Pergola (196 km)

Sesta tappa (15 marzo): Cartoceto-Frontignano (166 km)

Settima tappa (16 marzo): Porto Potenza Picena-San Benedetto del Tronto (147 km)