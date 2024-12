Tennis, il servizio militare ferma Soon Woo Kwon: diciotto mesi per la leva obbligatoria

Notizie dal sommerso tennistico. Ve lo ricordate Soon Woo Kwon? Giocatore coreano che tra il 2022 ed il 2023 sembrava in rampa di lancio per poter entrare quantomeno nella top 50 mondiale, poi bloccato da un paio di infortuni alla spalla che lo hanno fatto precipitare in classifica. Per il prossimo anno e mezzo non potrà tentare di scalare nuovamente la classifica a causa… del servizio militare.

Il ventisettenne nativo di Sangju è stato richiamato all’ordine dalla propria nazione, che prevede la leva militare obbligatoria per 18 mesi. Un caso che è stato affrontato un po’ in parecchi sport, con alcuni atleti come i calciatori Son Heung Min e Kim Min-Jae che si sono ‘salvati’ grazie a dei successi con la propria selezione.

E questa ancora di salvezza c’era anche per Soon Woo Kwon: avrebbe potuto evitare il servizio militare grazie ad una medaglia agli scorsi Giochi asiatici disputatisi ad Hangzhou tra il 24 ed il 30 settembre 2023. Ma nel torneo di singolare venne escluso nel secondo turno dopo una sconfitta con il thailandese Kasidit Samrej, prendendo male il ko, negando al suo avversario una stretta di mano (tornando poi sui suoi passi lontano dal campo) e distruggendo una racchetta.

Soon Woo Kwon ha annunciato sui propri profili social che, nonostante i diciotto mesi di stop forzato, cercherà di tornare nel circuito maggiore per tornare a calcare i grandi campi. Con un anno e mezzo di fermo però diventa davvero complicato tornare a certi livelli…