Sydney-Hobart 2024, quattro maxi di 100 piedi a caccia della vittoria nella Line Honours

Prosegue il conto alla rovescia in vista della Sydney-Hobart 2024, edizione numero 79 di una delle regate d’altura oceanica più importanti e prestigiose al mondo, fondata nel lontano 1945 e organizzata dal Cruising Yacht Club of Australia. Quest’anno sono ben 105 gli yacht attesi sulla linea di partenza il 26 dicembre alle ore 13 locali (le 3 della notte in Italia) per il via ufficiale della competizione.

L’obiettivo, per tutti gli equipaggi, sarà quello di completare nel minor tempo possibile le 628 miglia nautiche che dividono il porto di Sydney dall’arrivo posizionato nei pressi di Hobart (lungo il fiume Derwent), attraversando il temuto Stretto di Bass che separa l’Australia meridionale dalla Tasmania. Il record, che resiste da sette anni, fu realizzato da LDV Comanche nel 2017 terminando la gara in 1 giorno, 9 ore, 15 minuti e 24 secondi.

Master Lock Comanche, quattro volte vincitrice della line honours noleggiata quest’anno da Matt Allen e James Mayo, sarà una delle quattro barche di 100 piedi che si contenderanno con ogni probabilità il successo in tempo reale insieme a LawConnect (in trionfo un anno fa battendo quasi in volata Andoo Comanche, con un margine inferiore al minuto), Wild Thing 100 e la new entry Maritimo 100.

Da segnalare anche la partecipazione di 23 equipaggi in doppio, divisione introdotta nel 2020 che assegna un trofeo a sé stante. Al termine della sfida per la line honours, bisognerà comunque attendere ancora tante ore prima di avere il quadro completo della classifica assoluta IRC (a handicap, con i tempi finali compensati in base alla tipologia di yacht) che mette in palio la Tattersall Cup.