Tre le medaglie nella sessione di ieri per l’Italia ai Mondiali in vasca corta di Budapest a lanciare una volata finale che si preannuncia interessante per la spedizione azzurra. Oggi bene Razzetti, Pilato, Cerasuolo e i velocisti nelle batterie del mattino che hanno visto Crooks migliorare il record del mondo dei 50 stile libero. Ne parliamo con Aglaia Pezzato