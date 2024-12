SuperG cancellato a St. Moritz: svantaggio per Goggia e Gut, Brignone può resettare

Arrivati al 22 dicembre si sono disputati soltanto due superG: quello di Beaver Creek del 15 dicembre e quello di St. Moritz di ieri, visto che la prova odierna in Svizzera è stata cancellata a causa delle avverse condizioni meteo (vento forte e nebbia a metà pista). Aggiungendo la discesa libera di Beaver Creek, il computo delle gare veloci andate in scena fino a oggi sale a tre e non se ne aggiungeranno altre prima del weekend dell’11-12 gennaio che propone una discesa e un superG a St. Anton (Austria).

Questo è il quadro della situazione quando mancano tre giorni a Natale: novembre e dicembre non sembrano essere mesi deputati a queste specialità e in più si è messo di traverso anche il meteo, poi a gennaio ci dovrebbe essere una scorpacciata con i weekend di St. Anton, Cortina d’Ampezzo e Garmisch che propongono sempre una discesa e un superG (sperando in condizioni favorevoli).

A chi giova la cancellazione odierna in terra elvetica? Le più danneggiate sono specialiste come Sofia Goggia e la padrona di casa Lara Gut-Behrami: la svizzera, ieri seconda alle spalle dell’austriaca Cornelia Huetter, avrebbe potuto puntare a un risultato di spessore sulle nevi amiche; l’azzurra, trionfatrice a Beaver Creek e terza in gara-1, avrebbe potuto portare a casa punti preziosi. La mancata disputa della gara potrebbe essere un vantaggio per Federica Brignone, che avrebbe potuto perdere terreno su un tracciato apparso non così favorevole e che invece potrà resettare, preparandosi al meglio per le prove di Semmering (un gigante e uno slalom il 28-29 dicembre, poi si replicherà con le prove tecniche a Kranjska Gora il 4-5 gennaio).

La valdostana può e deve guadagnare punti su Gut e Goggia tra le porte larghe, cercando poi di fare il massimo in velocità. Al momento la svizzera Camille Rast svetta in testa alla classifica generale con 287 punti (è una specialità di slalom e gigante), davanti a Cornelia Huetter (250) e alla statunitense Mikaela Shiffrin (245, ma non si sa quando tornerà dopo l’infortunio), poi Goggia e Gut sono appaiate a quota 240 e Brignone è ferma a 219. Attenzione al tema dei recuperi: al momento non si sa ancora se, dove e quando verranno recuperi i due giganti cancellati a Tremblant e il superG saltato oggi a St. Moritz.