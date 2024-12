Startlist Mass start maschile biathlon Kontiolahti 2024: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani

Domenica 8 ottobre (ore 14.30) andrà in scena la mass start maschile di Kontiolahti, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon. Si conclude la lunga settimana in Finlandia con la gara che prevede la partenza in linea, a cui partecipano trenta atleti: saranno impegnati in quattro passaggi al poligono (due serie in piedi e due serie a terra) e 15 km di fondo, pronti a darsi battaglia per i piazzamenti sul podio.

L’Italia si affiderà a Tommaso Giacomel e Didier Bionaz, che dopo la buona prestazione offerta nella sprint di venerdì cercheranno di conseguire un risultato degno di nota anche in questo evento che chiude la trasferta al Nord. I grandi favoriti della vigilia saranno i norvegesi Johannes Boe, Sturla Holm Laegreid, Endre Stroemsheim, Vetle Christiansen, Tarjei Boe e i francesi Emielien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet, Fabien Claude, Antonin Guigonnat.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist della mass start maschile di Kontiolahti, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Finlandia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MASS START MASCHILE A KONTIOLAHTI

Domenica 8 dicembre

Ore 14.30 Mass start maschile a Kontiolahti – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA MASS START MASCHILE A KONTIOLAHTI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA MASS START MASCHILE A KONTIOLAHTI

Tommaso Giacomel, Didier Bionaz.

STARTLIST MASS START MASCHILE A KONTIOLAHTI

1 BOE Johannes Thingnes NOR

2 JACQUELIN Emilien FRA

3 LAEGREID Sturla Holm NOR

4 STROEMSHEIM Endre NOR

5 NAWRATH Philipp GER

6 MANDZYN Vitalii UKR

7 SAMUELSSON Sebastian SWE

8 PERROT Eric FRA

9 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR

10 WRIGHT Campbell USA

11 FAK Jakov SLO

12 FILLON MAILLET Quentin FRA

13 CLAUDE Fabien FRA

14 BOE Tarjei NOR

15 GUIGONNAT Antonin FRA

16 DUDCHENKO Anton UKR

17 GIACOMEL Tommaso ITA

18 LANGER Thierry BEL

19 SOERUM Vebjoern NOR

20 HORN Philipp GER

21 HORNIG Vitezslav CZE

22 BIONAZ Didier ITA

23 PIDRUCHNYI Dmytro UKR

24 RIETHMUELLER Danilo GER

25 BURKHALTER Joscha SUI

26 EDER Simon AUT

27 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR

28 PONSILUOMA Martin SWE

29 KUEHN Johannes GER

30 STRELOW Justus GER